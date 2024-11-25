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SHANK¤Ï11·î24Æü¤ËÄ¹ºê¡¦½ÐÅç¥á¥Ã¥»Ä¹ºê¤Ç¼«¿È¼çºÅ¥Õ¥§¥¹¡ãBLAZE UP NAGASAKI 2024¡ä¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¡£´ÖÈ±Æþ¤ì¤º¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Æ±¥Ä¥¢¡¼¤ÏÅìÌ¾ºå¥¯¥¢¥È¥í¤Ç¥²¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¤ò·Þ¤¨¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¥²¥¹¥È¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
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3·î29Æü(ÅÚ)¡¡°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥¯¥é¥Ö¥¯¥¢¥È¥í
open17:00 / start18:00
3·î30Æü(Æü)¡¡Âçºå¡¦ÇßÅÄ¥¯¥é¥Ö¥¯¥¢¥È¥í
open17:00 / start18:00
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open18:00 / start19:00
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https://eplus.jp/shank-qtmh/
¢£¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¡ãSLOW SHANK 2025¡ä¡ä
¡¦1st stage¡§open16:30 / start17:30
¡¦2nd stage¡§open19:30 / start20:30
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