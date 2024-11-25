SiM、アルバム『PLAYDEAD』の特別仕様盤リリース決定。NY公演のライブ音源やブックレット、写真集も収録
SiMが、2023年9月リリースした6thアルバム『PLAYDEAD』の特別仕様盤『PLAYDEAD -DELUXE EDiTiON-』を12月25日にリリースすることを発表した。
CDにはアルバム『PLAYDEAD』に加え、2022年リリースのEP『BEWARE』、TVアニメ『進撃の巨人』タイアップ曲「The Rumbling」「UNDER THE TREE」の未CD化TVサイズ音源、さらに2024年4〜5月に実施した自身初となる北米ヘッドラインツアーのNY公演のライブ音源を追加収録した全23曲が収録される。Blu-rayには同北米ヘッドラインツアーのNY公演のライブ映像を4曲収録し、『PLAYDEAD』ブックレットとMAH（Vo）書き下ろし『PLAYDEAD』アルバム解説書、北米ツアーのドキュメンタリー写真集を12inch特殊パッケージにまとめた特別仕様盤となっている。
SiMは結成20周年を迎え、ぴあアリーナMMにて主催イベント2Daysを大成功させたばかりだ。アルバム『PLAYDEAD』リリースから1年以上続いている長期に渡る世界ツアー真っ只中で、現在は＜PLAYDEAD HEADLiNE EUROPEAN TOUR 2024＞でヨーロッパを回っている。そんなSiMのグローバルに支持される魅力が詰まった『PLAYDEAD -DELUXE EDiTiON-』をぜひチェックして欲しい。
『PLAYDEAD -DELUXE EDiTiON-』
形態：CD＋Blu-ray＋Booklet3冊（「USツアードキュメンタリー写真集」「PLAYDEADブックレット」「MAHによる2万字アルバム解説書」）
仕様：12inch特殊パッケージ仕様
品番：PCCA-06371
価格：10,890円（税込）
［収録内容］
・CD
01. PLAYDEAD
02. RED
03. HiDE and SEEK
04. SWEET DREAMS
05. Die Alone
06. TOO LATE
07. KiSS OF DEATH
08. Sad Song
09. BBT
10. DO THE DANCE
11. Not So Weak
12. UNDER THE TREE（Full Length Ver.）
13. The Rumbling（Orchestra Ver.）
14. The Rumbling
15. Light it up
16. FXXKFXXKFXXK
17. TREASURES
18. The Rumbling（TV Size）
19. UNDER THE TREE
20. KiSS OF DEATH（Live at Irving Plaza, New York City / 2024）
21. UNDER THE TREE（Live at Irving Plaza, New York City / 2024）
22. DO THE DANCE（Live at Irving Plaza, New York City / 2024）
23. The Rumbling（Live at Irving Plaza, New York City / 2024）
・Blu-ray
PLAYDEAD WORLD TOUR SEASON 1 -FiRST EVER HEADLiNE TOUR iN NORTH AMERiCA- at Irving Plaza, New York City on May 23, 2024
01. KiSS OF DEATH
02. UNDER THE TREE
03. DO THE DANCE
04. The Rumbling
予約URL：https://sim.lnk.to/PLAYDEAD_DX_CD
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