SiMが、2023年9月リリースした6thアルバム『PLAYDEAD』の特別仕様盤『PLAYDEAD -DELUXE EDiTiON-』を12月25日にリリースすることを発表した。CDにはアルバム『PLAYDEAD』に加え、2022年リリースのEP『BEWARE』、TVアニメ『進撃の巨人』タイアップ曲「The Rumbling」「UNDER THE TREE」の未CD化TVサイズ音源、さらに2024年4〜5月に実施した自身初となる北米ヘッドラインツアーのNY公演のライブ音源を追加収録した全23曲が収録される。Blu-rayには同北米ヘッドラインツアーのNY公演のライブ映像を4曲収録し、『PLAYDEAD』ブックレットとMAH(Vo)書き下ろし『PLAYDEAD』アルバム解説書、北米ツアーのドキュメンタリー写真集を12inch特殊パッケージにまとめた特別仕様盤となっている。

『PLAYDEAD -DELUXE EDiTiON-』



2024年12月25日(水)リリース形態:CD+Blu-ray+Booklet3冊(「USツアードキュメンタリー写真集」「PLAYDEADブックレット」「MAHによる2万字アルバム解説書」)仕様:12inch特殊パッケージ仕様品番:PCCA-06371価格:10,890円(税込)[収録内容]・CD01. PLAYDEAD02. RED03. HiDE and SEEK04. SWEET DREAMS05. Die Alone06. TOO LATE07. KiSS OF DEATH08. Sad Song09. BBT10. DO THE DANCE11. Not So Weak12. UNDER THE TREE(Full Length Ver.)13. The Rumbling(Orchestra Ver.)14. The Rumbling15. Light it up16. FXXKFXXKFXXK17. TREASURES18. The Rumbling(TV Size)19. UNDER THE TREE20. KiSS OF DEATH(Live at Irving Plaza, New York City / 2024)21. UNDER THE TREE(Live at Irving Plaza, New York City / 2024)22. DO THE DANCE(Live at Irving Plaza, New York City / 2024)23. The Rumbling(Live at Irving Plaza, New York City / 2024)・Blu-rayPLAYDEAD WORLD TOUR SEASON 1 -FiRST EVER HEADLiNE TOUR iN NORTH AMERiCA- at Irving Plaza, New York City on May 23, 202401. KiSS OF DEATH02. UNDER THE TREE03. DO THE DANCE04. The Rumbling予約URL:https://sim.lnk.to/PLAYDEAD_DX_CD