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Opening
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The White Lounge
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Folktale
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#4 È¿¼Í
¥Ä¥¥Þ¥·¥Æ¥Ï
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Coffee
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PARTY
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Interlude
½Õ½¥
Just a Friend
Attitude
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Interlude
Feeling
Interlude
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Soranji
#8 ËÍ¤Î⼀Éô
The White Lounge -reprise-
#9 ½ª¤ï¤ê¤Î»Ï¤Þ¤ê
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