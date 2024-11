Mrs. GREEN APPLEが、12月27日に発売するBlu-ray / DVD『The White Lounge ㏌ CINEMA』の初回限定BOXに付属する豪華グッズの画像を公開した。本作品は、2023年12月から2025年3月まで行なったライブツアー<Mrs. GREEN APPLE 2023-2024 FC TOUR “The White Lounge”>を映画化した『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge㏌CINEMA』が収録されている。

Blu-ray / DVD 『The White Lounge in CINEMA』

2024年12月27日(金)発売

Special Site:https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/twlincinema/

予約:https://lnk.to/TWLinCinema



初回限定BOX(Blu-ray + GOODS)

UPXH-29069 \14,300(tax in)



初回限定BOX(2DVD + GOODS)

UPBH-29101 \13,750(tax in)



´共通仕様

GOODS

・ミニショルダーバッグ inspired by “The White Lounge”

・ハットキーホルダー inspired by “The White Lounge”

・カップ & ソーサー inspired by “Coffee”

・ピンズ & 宝石箱 inspired by “ニュー・マイ・ノーマル”

*LPサイズ スクエアフォトブック(44P)

*TV 型フォトフレーム&フォトカードセット(10枚)

※´△魍亮造貌手したい場合には10月21日(月)までの予約を推奨



通常盤(Blu-ray)

UPXH-20142 \6,380(tax in)



通常盤(2DVD)

UPBH-20328/9 \5,830(tax in)



収録内容

2023年12月から2024年3月まで行われたライブツアー<Mrs. GREEN APPLE 2023-2024 FC TOUR “The White Lounge”>。本格的な音楽劇としての表現方法が取り入れられ、全演奏曲が新たにアレンジし直された。ライブだけでなく新たに撮影したシーンも加え、映画『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA』として公開すると、興行収入17億円を突破(2024年10月17日現在)する大ヒットを記録した作品を遂に映像商品化。また、ここでしか見ることのできないライブのドキュメンタリー、撮り下ろしインタビューのほか、初日公開記念舞台挨拶、大ヒット御礼舞台挨拶、特報映像、予告映像などを完全収録。



Opening

#1 マスカレイド

The White Lounge

#2 水と影

Folktale

#3 手紙(過去との会話)

君を知らない

ダンスホール

#4 反射

ツキマシテハ

#5 愛という種

Coffee

ニュー・マイ・ノーマル

PARTY

#6 青さのカケラ

Interlude

春愁

Just a Friend

Attitude

#7 虚構と虚無

Interlude

Feeling

Interlude

ケセラセラ

Soranji

#8 僕の⼀部

The White Lounge -reprise-

#9 終わりの始まり

フロリジナル



特典映像

Documentary -- Episode 6 “The White Lounge”

初日公開記念舞台挨拶/大ヒット御礼舞台挨拶

特報30秒 / 予告30秒 / 予告60秒



チェーン別オリジナル特典

・UNIVERSAL MUSIC STORE:アクリルキーホルダー(ライブ写真使用)

・Amazon.co.jp:トートバッグ(ロゴ使用)

・HMV全店(オンライン含む / 一部店舗除く):コットンミニサコッシュ(ロゴ使用)

・セブンネットショッピング:布ポーチ(ロゴ使用)

・TOWER RECORDS全店(オンライン含む / 一部店舗除く):オリジナルトランプ(ライブ写真使用)

・TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)/TSUTAYAオンラインショッピング:ポストカード(2025年カレンダー仕様))(ライブ写真使用)

・楽天ブックス:スマホショルダー(ロゴ使用)

・応援店:オリジナルステッカー(ライブ写真使用)







関連リンク

◆映像作品『The White Lounge ㏌ CINEMA』特設サイト

◆映画『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge ㏌ CINEMA』特設サイト

◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルサイト

◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルYouTubeチャンネル

◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルX

◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルInstagram

◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルTikTok

◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルFacebook

◆Mrs. GREEN APPLE STORE オフィシャルONLINE SHOP

◆大森元貴 オフィシャルInstagram

◆若井滉斗 オフィシャルInstagram

◆藤澤涼架 オフィシャルInstagram

公開されたグッズは、44PのLPサイズ スクエアフォトブック、TV 型フォトフレーム&フォトカードセット、楽曲からインスパイアされた、ミニショルダーバッグ inspired by “The White Lounge”、ハットキーホルダー inspired by “The White Lounge”、カップ & ソーサー inspired by “Coffee”、ピンズ & 宝石箱 inspired by “ニュー・マイ・ノーマル”と豪華なラインナップとなっている。また、BOX自体の実物写真が公開されたことで、それらの世界観をよりリアルに感じることができるはずだ。初回限定BOXを確実に入手したいなら、早期の予約をオススメしたい。なお、初回限定BOXと通常盤共通の特典映像として、リハーサルからツアーファイナルまで密着した濃密なドキュメンタリーと撮り下ろしインタビューから構成される「Documentary -- Episode 6 “The White Lounge”」、初日公開記念舞台挨拶と大ヒット御礼舞台挨拶の模様、さらに特報映像、予告映像を完全収録する。映画『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge㏌CINEMA』は、9月13日より全国で公開すると初週末の興行収入1位を獲得し、11月21日現在で興行収入18.9億円、累計観客動員数53万人を突破し、本年度公開の音楽ライブを題材とした映画No.1となる大ヒットを記録、今もロングランが続いている。