Å·¹ÄÇÕÀ©ÇÆ¤â¿À¸Í¡¦µÈÅÄ¹§¹Ô´ÆÆÄ¡ÖËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×26Æü¤Ë¥»¥ó¥È¥é¥ë¥³¡¼¥¹¥ÈÀï
¡¡¿À¸Í¤Ï¤¢¤¹26Æü¡¢ACLE¥»¥ó¥È¥é¥ë¥³¡¼¥¹¥ÈÀï¡Ê¥Î¥¨¥¹¥¿¡Ë¤ËÎ×¤à¡£Á°Æü²ñ¸«¤Ë¤ÏµÈÅÄ¹§¹Ô´ÆÆÄ¤ÈMF·ÀèÍ´Ìï¤¬½ÐÀÊ¡£23Æü¤ÎÅ·¹ÄÇÕÍ¥¾¡¤«¤éÃæ2Æü¤À¤¬¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö°ì¤ÄÌÜ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Î»î¹ç¤À¤«¤é¤³¤½Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤áÄ¾¤·¤¿¡£
¡¡ACLE¤Ç¤ÏÅìÃÏ¶è¤Î¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¡£J1¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¼¡Àï¡¦ÇðÀï¡Ê30Æü¡Ë¤Ç2Ï¢ÇÆ¤¬·è¤Þ¤ë¾õ¶·¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç»Ø´ø´±¤ÏÅ·¹ÄÇÕÀ©ÇÆ¤Ç¡ÖËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼1¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ê¥»¥ó¥È¥é¥ë¥³¡¼¥¹¥ÈÀï¤Ï¡Ë¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Å·¹ÄÇÕ·è¾¡¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤Ä¤Ä½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿·Àè¤Ï¡Ö½é¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï´ò¤·¤¤¤±¤É¡¢²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¡£¼¡¤ÏÀäÂÐ¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¤ó¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡£¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤È¿·¤·¤¤¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÊÑ¤¨¤¿¡£²áÌ©ÆüÄø¤Î¤¿¤á¡¢ÂçÉý¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë°ìÀï¡£´Ë¤ß¤ò¸«¤»¤º¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÁí¹çÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡£