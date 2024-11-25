¡ÚÂ³Êó¡ÛÉÔÅ¬ÀÚÅÞ°÷ÅÐÏ¿ÌäÂê¡¡¼«Ì±¡¦ÅÄÈªµÄ°÷¤ËÍ×µá¡ÖÎ×»þ¹ñ²ñÁ°¤ÎÀâÌÀ¤ò¡×
¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÅÞ°÷ÅÐÏ¿¡×¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÙ»³1¶è¤ÎÅÄÈªÍµÌÀ½°µÄ±¡µÄ°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤¬¡Öº£·î28Æü¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñÁ°¤ËÀâÌÀ¤ò¿Ô¤¯¤¹¡×¤è¤¦ËÜ¿Í¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤È¤È¤¤³«¤«¤ì¤¿ÅÞ¸©Ï¢´´Éô¤Î²ñ¹ç¤ËÅÄÈªµÄ°÷¤Ï·çÀÊ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢´Ø·¸¼Ô¤«¤é¸·¤·¤¤À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÀÎÓµ¼Ô¤Î¥ê¥Ýー¥È¤Ç¤¹¡£
µÌ¸©Ï¢²ñÄ¹¡ÖÉÙ»³1¶è¤ÎÅÄÈªÀèÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍÍ¡¹¤Êº£¡¢ÌäÂê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¡¢ÅÞËÜÉô¤È¤·¤Æ¤â½ÅÂç¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×
ÅÄÈªµÄ°÷¤ÏËÜ¿Í¤ÎÃÇ¤ê¤Ê¤¯ÅÞ°÷ÅÐÏ¿¤ò¤·¤¿¤Û¤«¼Âºß¤·¤Ê¤¤²Í¶õ¤Î¿ÍÊª¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¡¢¤½¤ÎÅÞÈñ¤Ë»Ù±ç´ë¶È¤Î¸¥¶â¤ò½¼¤Æ¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÌ¸©Ï¢²ñÄ¹¡ÖÅÄÈªÀèÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£Î×»þ¹ñ²ñÁ°¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤È¤á¤ÆÄº¤¤¿¤¤¡×
µÌ²ñÄ¹¤ÏÅÞËÜÉô¤â½ÅÂç¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢º£·î28Æü¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¾¤½¸¤Þ¤Ç¤ËÅÄÈªµÄ°÷ËÜ¿Í¤ËÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²ñ¹ç¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¸©Áª½Ð¤Î¼«Ì±ÅÞ¹ñ²ñµÄ°÷¤¬Á´°÷½ÐÀÊ¤·¤Æ°§»¢¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÄÈªµÄ°÷¤Î»Ñ¤Ï¤Ê¤¯¡¡ÍÊ¸î¤¹¤ëÀ¼¤Ê¤·
¤ª¤È¤È¤¤¤Ï¡¢Àè·î¤Î½°±¡Áª¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¾ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅÄÈªµÄ°÷¤Î¤ß·çÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·çÀÊ¤·¤¿ÍýÍ³¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÅÓÃæ¡¢Èó¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¶¨µÄ¤Î¾ì¤Ç¤Ï¡¢½ÐÀÊ¼Ô¤«¤é¸·¤·¤¤À¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½°±¡Áª¤ÎÁªµóÃæ¡¢¸·¤·¤¤¾ðÀª¤ÎÉÙ»³1¶è¤Ë¡¢¸©ÆâÁ´°è¤«¤éÂ¿¤¯¤Î±þ±ç¤¬Æþ¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
ÅèÀîÉð½¨¸©µÄ¡Ê¹â²¬»ÔÁª½Ð¡Ë¡ÖÅÁ¸À¤Ê¤ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ê¤ê¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ª»Ç¤¤¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡¢¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍ¸¢¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ª´ê¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Í¸¢¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È¤À¤«¤éËÜ¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×
¤Þ¤¿ÆîÅ×»ÔÁª½Ð¤Î°ÂÃ£¹§É§¸©µÄ¤Ï¡ÖÅÄÈªµÄ°÷¤¬½ÐÀÊ¤·¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£ËÜ¿Í¤¬¿È¤Î½è¤·Êý¤òÈ½ÃÇ¤¹¤Ù¤¤À¤¬¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¸©Ï¢¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
µÜËÜ¸©Ï¢´´»öÄ¹¡ÖËÜ¿Í¤¬°Õ»×¤¬¤Ê¤¤ÅÞ°÷¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤ó¤³¤È¤À¤È¡¢»ä¤É¤â¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¿ÈÆâ¤«¤é¤âÍÊ¸î¤¹¤ëÀ¼¤ÏÊ¹¤«¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
µÌ¸©Ï¢²ñÄ¹¡ÖÂçÊÑÂç»ö¤Ê¶ÉÌÌ¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
ÅÄÈªµÄ°÷¤Ï¸½ºß¡¢ÅÞ¤Î¹ñÂÐÉû°Ñ°÷Ä¹¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
28Æü¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¾¤½¸¤Þ¤Ç¤ËÀâÌÀ¤¬¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¹ñ²ñ±¿±Ä¤¬ÂÚ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÜËÜ¸©Ï¢´´»öÄ¹¡ÖÅöÁ³¡¢¤½¤Î¤³¤È¤¬¤â¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¹ñ²ñ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤¹¤«¤é¤¤Á¤Ã¤È¤½¤ì¤ËÂÑ¤¨¤ì¤ëÀâÌÀ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¡×