40ÂåÊì»Ò3¿ÍÊë¤é¤·¡¢38Ê¿ÊÆ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¡Ö¿æÈÓ´ï¡×¤ÏÉÔÍ×¡£4¤Ä¤ÎÆé¤Ç¤¸¤å¤¦¤Ö¤ó²ó¤»¤ë
¤â¤¿¤Ê¤¤Êë¤é¤·¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö¿æÈÓ´ï¤ò¼êÊü¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¡£À°Íý¼ýÇ¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ÎNoyo¤µ¤ó¤â¿æÈÓ´ï¤Ê¤·Îò10Ç¯¡£¤â¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é´¶¤¸¤¿¿´¤ÎÊÑ²½¤ä¥á¥ê¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¤¯¤ï¤·¤¯»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²õ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Æé¿æÈÓ¤Ë°Ü¹Ô
À°Íý¼ýÇ¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ÎNoyo¤µ¤ó¤¬¿æÈÓ´ï¤ò¼êÊü¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìó10Ç¯Á°¡£¥Ï¥ï¥¤¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿º¢¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆé¤Ï¤³¤Î4¤Ä¤À¤±¡ª
¡ÖÅö»þ¤Ï¹ñºÝ·ëº§¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ï¥ï¥¤¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿æÈÓ´ï¤¬ÆÍÁ³²õ¤ì¡¢»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤«¤éÆé¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿æ¤³¤¦¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ10Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
Æé¤Ë¤¤êÂØ¤¨¤Æ¤âÆÃÃÊÉÔÊØ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í²÷Å¬¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦Noyo¤µ¤ó¡£
¡Ö¿æÈÓ´ï¤Ï¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¿¤·¤«¤Ë¥é¥¯¤Ç¤¹¤¬¡¢»È¤Ã¤¿¸å¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤¬ÂçÊÑ¡£ÉôÉÊ¤ò³°¤¹¡¢Àö¤¦¡¢´¥¤«¤¹¡¢ÉôÉÊ¤ò¼è¤ê¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦ºî¶È¤ò¡¢°ìÃ¶¤ä¤á¤Æ¤ß¤ë¤È¤½¤ÎÌÌÅÝ¤µ¤Ë²þ¤á¤Æµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¥Ñ¥µ¥Ñ¥µ¤Ë´¥¤¤¤¿¤´ÈÓ¤ò¼Î¤Æ¤ëºá°´¶¤â¼êÊü¤»¤¿
¤ª¼êÆþ¤ì¤Î¼ê´Ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦1ÅÀNoyo¤µ¤ó¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Õ¡¼¥É¥í¥¹¤ÎÎÌ¤¬¸º¤Ã¤¿¤³¤È¡£
¡Ö°ÊÁ°¤Ï²¿»þ´Ö¤âÊÝ²¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ê¤é¿æÈÓ´ï¤ÎÀÇ½¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÀÎ¤Î¿æÈÓ´ï¤Ï¤´ÈÓ¤¬¥Ñ¥µ¥Ñ¥µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡£¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£Æé¤Ç¿æ¤¯¤È¤¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¿©¤Ù¤¤ë¤·¡¢ºá°´¶¤ò¤â¤Ä¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡×
¶¹¾®¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¿æÈÓ´ï¤ÏÉÔÍ×¡£4¤Ä¤ÎÆé¤Ç¤¸¤å¤¦¤Ö¤ó²ó¤»¤ë
2019Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¡¢ÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿Noyo¤µ¤ó¤Ï¸½ºß2¿Í¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤È¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÊë¤é¤·¡£
¡Ö38.08Ö¡¢2DK¤Î¾®¤µ¤Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¥¥Ã¥Á¥ó¤â¤â¤Á¤í¤ó¾®¤µ¤¯¡¢¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿æÈÓ´ï¤òÃÖ¤¯¾ì½ê¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Æé¿æÈÓ¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥·¥ó¥¯²¼¤Ë¤Ï¡¢¥Ü¥¦¥ë¤Ê¤É¤È°ì½ï¤ËÆé¤¬4¤Ä¼ýÇ¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Noyo¤µ¤ó¤¬°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥È¥¦¥Ö¤ä¥ë¡¦¥¯¥ë¡¼¥¼¡£¿æÈÓÀìÍÑ¤Î¥¹¥È¥¦¥Ö ¥é¡¦¥³¥³¥Ã¥È de GOHAN ¤Î¤Û¤«¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÃòÊª¥Û¡¼¥í¡¼Æé¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öº£¤Ï»Ò¤É¤â¤Ë¤ªÊÛÅö¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä«Ìë¤È1Æü2²ó¤´ÈÓ¿æ¤¯À¸³è¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤è¤ê¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤ª¼êÆþ¤ì¤È¿æ¤Î©¤Æ¤´ÈÓ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Î¤Û¤¦¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¿æÈÓ´ï¤Ï¤Û¤Ü¿æÈÓÀìÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æé¤Ê¤é¤Û¤«¤ÎÍÑÅÓ¤Ë»È¤¨¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤È¤³¤í¡£¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢Noyo¤µ¤ó¤Ï4¤Ä¤Î¤ªÆé¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿æÈÓ¤Î¤Û¤«¡¢¼ÑÊª¤â¥«¥ì¡¼¤â¼Ñ¹þ¤ßÎÁÍý¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤³¤ì¤é¤Î¤ªÆé¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¼êÆþ¤ì¤â¥Õ¥¿¤ÈËÜÂÎ¤òÀö¤¨¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤ï¤¬²È¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤Ï¿æÈÓ´ï¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×