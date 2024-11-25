´ªÅö¤Ç¤â¤¤¤¤¡ª Ë¾¤Þ¤Ê¤¤·ëº§¤òµñÈÝ¤·¤¿Îá¾î¤ËÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¸½¼Â¤Ï¡Ä¡¿´Å¤¯¤Û¤É¤±¤ëÀ¯Î¬·ëº§¡Ê2¡Ë
¤ª¸«¹ç¤¤·ëº§¤·¤¿Î¾¿Æ¤ÎÉ×ÉØÃç¤ÏÇËÃ¾¡£¡Ö¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¡×¤È¤Î·ëº§¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤¬¡¿´Å¤¯¤Û¤É¤±¤ëÀ¯Î¬·ëº§¡Ê1¡Ë
µì²ÚÂ²¤ÎÍ³½ï¤¢¤ë²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¼ÒÄ¹Îá¾î¤È¤·¤Æ¸·¤·¤¯¤·¤Ä¤±¤é¤ì¤¿ÍÛºÚ¡£¤ª¸«¹ç¤¤¤Ç·ëº§¤·¡¢É×ÉØÃç¤¬ÇËÃ¾¤·¤Æ¤¤¤ëÎ¾¿Æ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¤È¤Î·ëº§¡×¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Î¾¿Æ¤Ë¾¡¼ê¤Ë±ïÃÌ¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¡¢Âç´ë¶È¤Î¸æÁâ»Ê¡¦Îç»Î¤Èº§Ìó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÍÛºÚ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎç»Î¤Ï½éÎø¤Î¿Í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¹â¹»»þÂå¤Î¤¢¤ë»þ¤ò¶¤ËÈà¤ÎÂÖÅÙ¤ÏµÞ¤ËÎä¤¿¤¯¤Ê¤ê¡¢º£¤Ç¤ÏÂç·ù¤¤¤Ê¿Í¡£´ªÅö³Ð¸ç¤Çº§ÌóÇË´þ¤òÀë¸À¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Éã¤¬±Ä¤àÌ¸Åç¾¦»ö¤ÏÎç»Î¤Î²ñ¼Ò¤«¤éÄ¹Ç¯»ñ¶â±ç½õ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£Æ¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤·ëº§¤Ë³Ð¸ç¤ò·è¤á¤ëÍÛºÚ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Îç»Î¤«¤é¡È¤¢¤ëÄó°Æ¡É¤ò¤µ¤ì¤Æ¡½¡½¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ïºî²è¡¿»Ö´õ¤Õ¤¦¤³¡¢¸¶ºî¡¿Ï¡Èþ¤Á¤Þ¤Î½ñÀÒ¡Ø´Å¤¯¤Û¤É¤±¤ëÀ¯Î¬·ëº§¡ÁÂç·ù¤¤¤Ê¿Í¤Ï°¦¤·¤¿¤¬¤ê¤Îµöº§¤Ç¤·¤¿¡Á¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡áºî²è¡¿»Ö´õ¤Õ¤¦¤³¡¢¸¶ºî¡¿Ï¡Èþ¤Á¤Þ¡¿¡Ø´Å¤¯¤Û¤É¤±¤ëÀ¯Î¬·ëº§¡ÁÂç·ù¤¤¤Ê¿Í¤Ï°¦¤·¤¿¤¬¤ê¤Îµöº§¤Ç¤·¤¿¡Á¡Ù