Mrs. GREEN APPLE『The White Lounge in CINEMA』初回限定BOXに付属する豪華グッズの写真画像を公開

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■初回限定BOXににはLPサイズのスクエアフォトブック、TV型フォトフレーム＆フォトカードセット、楽曲からインスパイアされたオリジナルグッズが付属！

Mrs. GREEN APPLEが、12月27日にBlu-ray＆DVD『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA』を発売。本作の初回限定BOXに付属する豪華グッズの写真画像が公開された

本作は、2023年12月から2024年3月まで行ったライブツアー『Mrs. GREEN APPLE 2023-2024 FC TOUR “The White Lounge”』を映画化した作品。

映画『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA』は、9月13日から全国公開され、初週末の興行収入1位を獲得。11月21日現在、興行収入18.9億円、累計観客動員数53万人を突破し、本年度公開の音楽ライブを題材とした映画ナンバーワンとなる大ヒットを記録、今もロングランが続いている。

初回限定BOXににはLPサイズのスクエアフォトブック（44ページ）、TV型フォトフレーム＆フォトカードセット（10枚）、楽曲からインスパイアされた「ミニショルダーバッグ inspired by “The White Lounge”」、「ハットキーホルダー inspired by “The White Lounge”」、「カップ ＆ ソーサー inspired by “Coffee”」、「ピンズ ＆ 宝石箱 inspired by “ニュー・マイ・ノーマル”」が付属。、BOX自体の実物写真が公開されたことで、それらの世界観をよりリアルに感じることができる。

初回限定BOXを確実に入手したい人は、早めの予約を。その他、商品詳細はスペシャルサイトで。

リリース情報

2024.11.29 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ビターバカンス」

2024.12.27 ON SALE

Blu-ray＆DVD 『The White Lounge in CINEMA』

Blu-ray / DVD『The White Lounge in CINEMA』スペシャルサイト

https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/twlincinema/

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://new.mrsgreenapple.com/