春高バレーに出場する男女104校が決定！ 男子3連覇目指す駿台学園や女子連覇を目指す就実が出場

第77回全日本バレーボール高等学校選手権大会、春の高校バレー2025の全都道府県予選が24日に終了し、出場する男女各52校計104校の代表が決定した。

24日に東京都の準決勝、決勝、3位決定戦と愛媛県の決勝が行われ、東京の男子は駿台学園と駒沢大高、東亜学園の3校、女子は下北沢成徳、八王子実践、共栄学園の3校の出場が決定。愛媛県は男子が新田、女子が松山東雲の出場が決まった。

全国大会の組み合わせ抽選会は2024年12月1日（日）に行われる。開会式と1回戦は2025年1月5日（日）、2回戦は1月6日（月）、3回戦と準々決勝は1月7日（火）、準決勝は1月11日（土）、決勝は1月12日（日）に東京体育館にて開催される。

高校生の憧れであるオレンジコート。3年生にとっては負ければ引退の最後の集大成となる大会なだけに、大きな注目が集まる。

出場校は以下の通り。

■男子

北海道第1：北海道科学大学高校（2年連続7回目）

北海道第2：札幌大谷高校（初出場）

青森：弘前工業高校（5年連続45回目）

秋田：雄物川高校（30年連続30回目）

岩手：一関修紅高校（2年ぶり15回目）

山形：山形城北高校（10年ぶり3回目）

宮城：東北高校（3年連続33回目）

福島：郡山北工業高校（2年連続12回目）

茨城：土浦日大高校（3年連続15回目）

栃木：足利大付属高校（6年連続44回目）

群馬：高崎高校（26年ぶり3回目）

埼玉：埼玉栄高校（3年ぶり10回目）

千葉：習志野高校（18年連続41回目）

東京第1：駿台学園高校（15年連続17回目）

東京第2：駒澤大学高校（2年連続41回目）

東京第3：東亜学園（2年連続40回目）

神奈川第1：川崎橘高校（2年連続21回目）

神奈川第2：慶應義塾高校（2年ぶり5回目）

新潟：東京学館新潟高校（2年連続16回目）

富山：高岡第一高校（4年連続23回目）

石川：小松大谷高校（3年連続4回目）

福井：福井工大附福井（7年連続48回目）

山梨：日本航空高校（23年連続23回目）

長野：松本国際高校（2年ぶり12回目）

岐阜：大垣日大高校（33年ぶり5回目）

静岡：浜松修学舎高校（2年連続2回目）

愛知：星城高校（2年連続18回目）

三重：松阪工業高校（10年連続42回目）

滋賀：近江高校（22年連続40回目）

京都：洛南高校（2年連続25回目）

大阪第1：昇陽高校（3年連続3回目）

大阪第2：清風高校（10年連続32回目）

兵庫：市立尼崎高校（26年連続37回目）

奈良：天理高校（2年ぶり11回目）

和歌山：開智高校（30年連続30回目）

鳥取：鳥取中央育英高校（8年連続8回目）

島根：松江工業高校（4年連続23回目）

岡山：金光学園高校（2年連続5回目）

広島：瀬戸内高校（初出場）

山口：高川学園高校（10年連続13回目）

徳島：徳島科学技術高校（2年連続7回目）

香川：多度津高校（5年ぶり6回目）

愛媛：新田高校（2年連続18回目）

高知：高知商業高校（9年ぶり35回目）

福岡：東福岡高校（14年連続16回目）

佐賀：佐賀商業（7年ぶり31回目）

長崎：鎮西学院高校（3年ぶり2回目）

熊本：鎮西高校（16年連続37回目）

大分：大分南高校（2年連続4回目）

宮崎：都城工業高校（3年連続40回目）

鹿児島：川内商工高校（4年連続5回目）

沖縄：西原高校（3年連続28回目）

■女子

北海道第1：旭川志峯高校（初出場）

北海道第2：札幌山の手高校（3年連続16回目）

青森：青森西高校（8年連続21回目）

秋田：秋田令和高校（3年連続4回目）

岩手：盛岡誠桜高校（4年連続29回目）

山形：米沢中央高校（5年連続14回目）

宮城：古川学園高校（20年連続45回目）

福島：郡山女子大学付属高校（9年連続26回目）

茨城：日本ウェルネス高校（2年ぶり2回目）

栃木：国学院栃木高校（2年連続28回目）

群馬：健大高崎高校（2年連続7回目）

埼玉：狭山ヶ丘高校（初出場）

千葉：習志野高校（2年連続17回目）

東京第1：下北沢成徳高校（2年連続22回目）

東京第2：八王子実践高校（10年連続47回目）

東京第3：共栄学園高校（6年連続29回目）

神奈川第1：横浜隼人高校（3年連続4回目）

神奈川第2：大和南高校（3年ぶり16回目）

新潟：長岡商業高校（2年連続16回目）

富山：富山第一高校（2年連続16回目）

石川：日本航空石川高校（初出場）

福井：福井工大附福井高校（4年連続10回目）

山梨：帝京第三高校（2年連続5回目）

長野：都市大塩尻高校（7年連続12回目）

岐阜：岐阜第一高校（2年ぶり2回目）

静岡：静岡県富士見高校（12年連続17回目）

愛知：人間環境大附岡崎高校（3年ぶり46回目）

三重：津商業高校（4年ぶり19回目）

滋賀：近江兄弟社高校（4年連続16回目）

京都：京都橘（4年連続27回目）

大阪第1：金蘭会高校（14年連続14回目）

大阪第2：大阪国際高校（2年連続25回目）

兵庫：兵庫大附須磨ノ浦高校（10年ぶり14回目）

奈良：開智高校（2年ぶり8回目）

和歌山：開智高校（30年連続30回目）

鳥取：岩美高校（3年連続6回目）

島根：安来高校（6年連続41回目）

岡山：就実学園高校（11年連続48回目）

広島：進徳女子高校（4年連続13回目）

山口：誠英高校（35年連続45回目）

徳島：城南高校（2年連続15回目）

香川：高松商業高校（5年ぶり11回目）

愛媛：松山東雲高校（2年ぶり10回目）

高知：明徳義塾高校（2年ぶり8回目）

福岡：福工大城東高校（2年ぶり3回目）

佐賀：佐賀学園高校 （2年ぶり2回目）

長崎：西彼杵高校（初出場）

熊本：熊本信愛女学院（4年連続36回目）

大分：東九州龍谷高校（25年連続40回目）

宮崎：日南学園高校 （初出場）

鹿児島：鹿児島実業高校（2年ぶり2回目）

沖縄：首里高校（2年ぶり5回目）