¿ÀµÜÂç²ñÍ¥¾¡¤Î²£ÉÍ¡¡¼ç¾¤ÎìÅÍß¤Ê»ÑÀª¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ÎÊÑ²½
¡¡¡Ê25Æü¡¢ÌÀ¼£¿ÀµÜÌîµåÂç²ñ¡¦¹â¹»¤ÎÉô·è¾¡¡¡²£ÉÍ4¡½3¹Åç¾¦¡Ë
ÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¹â¹»¤ÎÉô¤ÇÍ¥¾¡¤ò·è¤á¡¢´î¤Ö²£ÉÍ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á=2024Ç¯11·î25Æü¸á¸å0»þ1Ê¬¡¢Åìµþ¡¦¿ÀµÜµå¾ì¡¢ÅÎ±§³þ»£±Æ
¡¡²£ÉÍ¤Î¼ç¾¡¢°¤ÉôÍÕÂÀ¤Ï²Ì´º¤Ë¹¶¤á¤¿¡£
¡¡2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÎÆó²ó1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡£¡Ö¿ÊÎÝÂÇ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬1ËÜ½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¡×¡£¹â¤á¤ÎÊÑ²½µå¤ò¤¿¤¿¤¤¤Æº¸Ãæ´Ö¤Ø¤Î2ÅÀÆóÎÝÂÇ¤Ë¡£¤³¤ÎÆÀÅÀ¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸ú¤¤¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï²Æ¤Î¿ÀÆàÀîÂç²ñ¤Ç2Ç¯Ï¢Â³½àÍ¥¾¡¡£1Ç¯²Æ¤«¤é¼çÎÏ¤À¤Ã¤¿°¤ÉôÍÕ¤Ï¡¢¥×¥ì¡¼¤ä¸ÀÍÕ¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡£¡Ö²¿¤«¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡£ÉáÃÊ¤ÎÎý½¬¤«¤é1µå1µåÃúÇ«¤Ë°·¤¤¡¢ºÇ¸å¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÀ°È÷¤Þ¤Ç¼ê¤òÈ´¤«¤Ê¤¤¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¤ë»ÑÀª¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤í¤¦¤¼¡×¡£¤³¤ì¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¤Ø¤Î¼¹Ç°¤¬¤Ë¤¸¤à»Ñ¤Ï¡Ö¡Ê½¸ÂçÀ®¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ë²Æ¤Î¥Á¡¼¥à¤ß¤¿¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤ÈÂ¼ÅÄ¹ÀÌÀ´ÆÆÄ¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¤¬¾¾ºäÂçÊå¡Ê¸µÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ê¤É¡Ë¤òÍÊ¤·¤¿97Ç¯°ÊÍè¤ÎÍ¥¾¡¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Ï½Õ²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤òÀ©¤·¡¢¹ñÂÎ¤Þ¤ÇÌµÇÔ¤Ç½ª¤¨¤¿¡£¸½¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤ì¤Ç¸ø¼°Àï15Ï¢¾¡¡£¡Ö¤³¤ÎÀè¤â°ìÀïÉ¬¾¡¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°¤ÉôÍÕ¡£ÀèÇÚ¤¿¤Á¤ÎÂç¤¤ÊÇØÃæ¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ë¡£¡ÊÂçºä¾°»Ò¡Ë
¢£¸«¤»¤¿¡Ö¹¾¦Ìîµå¡×
¡¡¹Åç¾¦¤Î¼ç¾¡¢À¾Â¼¤Ï¡Ö¤¢¤È1ËÜ¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤¤¤¿¡£»°²ó°Ê¹ß¤Ï·ø¼é¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ÈÇ´¤ê¡¢¼·²ó¤ÏÅ¨¼º¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿»°ÅÄ¤¬ÆóÅð¤Ç¹¥µ¡¤ò¹¤²¤Æ2ÆÀÅÀ¡£¶å²ó¤ÏÆâÌî°ÂÂÇ¤Ëµ¾ÂÇ¤òÍí¤á¤Æ°ìÂÇÆ±ÅÀ¤Î¾ìÌÌ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£½Õ²Æ·×7ÅÙ¤Î¹Ã»Ò±àÂç²ñÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ëÅÁÅý¹»¡£Åì³¤Âç»¥ËÚ¤È¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç¸«¤»¤¿¥¹¥¯¥¤¥º¤È3ÅðÎÝ¤Ê¤É¡¢µ¡Æ°ÎÏ¤È¾®µ»¤Ç¤«¤²ó¤¹¡Ö¹¾¦Ìîµå¡×¤Ï¡¢¿ÀµÜ¤Ë¤¿¤·¤«¤ÊÂÀ×¤ò»Ä¤·¤¿¡£