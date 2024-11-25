¥í¥·¥¢ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î»Ä³¼¸ø³«¡¡¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¡¢ËÉ¶õÁÊ¤¨
¡¡¡Ú¥¡¼¥¦¶¦Æ±¡Û¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅö¶É¤Ï24Æü¡¢¥í¥·¥¢·³¤¬21Æü¤Î¹¶·â¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿ºÇ¿·¼°Ãæµ÷Î¥ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡Ö¥ª¥ì¥·¥Ë¥¯¡×¤Î»Ä³¼¤òÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£Åö¶É¤¬²ó¼ý¤·¤¿»Ä³¼¤Ï¼«Æ°¼Ö¤Î¥¿¥¤¥ä¤Û¤É¤Î¾Æ¤±¾Ç¤²¤¿ÇËÊÒ¤ä¥ï¥¤¥ä¤Ê¤É¤Ç¡¢º£¸å¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤ò¿Ê¤á¤ë¡£¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï24Æü¡¢¿·¤¿¤ÊËÉ¶õ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¥ª¥ì¥·¥Ë¥¯¤Ï¥í¥·¥¢ÆîÉô¥¢¥¹¥È¥é¥Ï¥ó½£¤«¤éÈ¯¼Í¤µ¤ì¡¢Ìó15Ê¬´ÖÈô¹Ô¡£Ìó800¥¥íÎ¥¤ì¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅìÉô¥É¥Ë¥×¥í¤ËÃåÃÆ¤·¤¿¡£ºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Ï¥Þ¥Ã¥Ï11¡Ê²»Â®¤Î11ÇÜ¡Ë¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Åö¶É¤ÏÏ»¤Ä¤ÎÃÆÆ¬¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÏ»¤Ä¤Î»ÒÇúÃÆ¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¡£