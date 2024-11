お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春(48)が25日、都内で行われた映画『ラブ・アクチュアリー4Kデジタルリマスター』20周年公開記念イベントに出席。16年ぶりに白タキシードを着用し、バージンロードを歩いた。庄司は、白のタキシード姿で「All You Need Is Love」の生演奏に乗せて、クリスマスプレゼントのチョコレートを配布しながら、バージンロードを歩いて登場。「普通女性が現れると思いますよね。16年ぶりに白のタキシードを着ました。ミキティー(藤本美貴)と歩きたかったとは思いますが、すてきな皆さんに見守られて良かったです。生演奏でありがとうございます」と恐縮していた。

結婚式には、白いタキシードを着用したそう。「クローゼットに残しているのですが、ミキティーから『もう捨てない?』って言われたんです」とふくれっ面。「僕は思い入れを残したいタイプなので、死守しました」と明かした。今作は、全世界で大ヒットを記録し、クリスマス映画の定番として愛され続けるラブストーリー。19人の男女が織りなす愛の物語となる。日本公開20周年を記念し、色鮮やかな4Kデジタルリマスター版として12月6日より全国公開される。