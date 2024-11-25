¡ÚÆÈ¼«¡Û¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÆ²¡¹¤È¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¼é¤é¤Ê¤¤¿Í¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¶Ã¤¤Î¥Ð¥¤¥¯¥Î¡¼¥Ø¥ë±¿Å¾¡Ä»þÂ®50¥¥í¤Û¤É¤Ç¡¡ÀéÍÕ
ºë¶Ì¡¦¶¹»³»Ô¤Ç½ÂÂÚÃæ¤ËÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤Ë¤Ï¤ß½Ð¤·¡¢¤·¤ì¤Ã¤ÈµÕÁö¤¹¤ë¥Ð¥¤¥¯¡£
¤·¤«¤â¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤³¤È¤Ë¡¢ÊâÆ»¤òÇúÁö¡£
ÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤Ï¡ÖÂÔ¤Ä¤Î¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£ºÇ¶á¥É¥é¥ì¥³ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤è¤¯¤ä¤ë¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤íÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÀéÍÕ¸©¤Ç¤Ï¡¢¥ë¡¼¥ëÌµ»ë¤Î¥é¥¤¥À¡¼¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»£±Æ¼Ô¡§
¤³¤³¤Þ¤ÇÆ²¡¹¤È¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£
¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢Æ»Ï©¤Îº¸Ã¼¤ò¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤é¤º¤ËÇúÁöÃæ¤Î¥Ð¥¤¥¯¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Ë°ÛÍÍ¤Ê¸÷·Ê¤Ë¡¢»×¤ï¤º½õ¼êÀÊ¤«¤é»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÌÜ·â¼Ô¡£
¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï40Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ¡£
¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¤«¤Ê¤ê½Ð¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»£±Æ¼Ô¡§
¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÏÂ¿Ê¬50km/h¤¯¤é¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÌ¿¤Ê¤Î¤ÇÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£