【アニサマ】2025元日に放送決定！ 副音声ゲストも発表！

2024年8月30日(金)〜9月1日(日)に開催された『Animelo Summer Live 2024 -Stargazer-』(以下、アニメロサマーライブ、通称アニサマ)が、2025年元日、午後5時より日本BS放送株式会社(以下BS11イレブン)にてテレビ独占放送が決定した。『アニサマ』は、世界最大のアニソンライブイベント。2005年の初開催より、毎年、真夏の3日間、さいたまスーパーアリーナにレーベルの垣根を超えて、50組以上のアーティストが集結。アニサマでしか実現しないコラボレーション、多彩な演出やサプライズなども行われ、夏の一大イベントとなっている。

2025年の幕開けとともに放送される『アニサマ』。副音声のゲストは、進行役に鷲崎健、DAY1は鈴木このみ(She is Legend)と山北早紀(i☆Ris)、DAY2は内田真礼と土岐隼一、DAY3は亜咲花と鈴木愛奈。あらためて出演したアーティストをおさらい。【8/30(金) DAY1出演アーティスト】i☆Ris/Ave Mujica/ASCA/伊東健人/Aimer/オーイシマサヨシ/大橋彩香/きただにひろし/楠木ともり/She is Legend/でんぱ組.inc/トゲナシトゲアリ/FIELD OF VIEW/Who-ya Extended/MindaRyn/Machico/宮田俊哉/UniteUp!【8/31(土) DAY2出演アーティスト】愛美/伊藤美来/内田真礼/岡咲美保/小倉唯/カノエラナ/GRANRODEO/鈴木このみ/芹澤優 feat. MOTSU/太陽と踊れ月夜に唄え/土岐隼一/TrySail/蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ/早見沙織/早見沙織 feat. HoneyWorks/平野綾/フラガリアメモリーズ/MyGO!!!!!/MASOCHISTIC ONO BAND【9/1(日) DAY3出演アーティスト】アイドルマスター シャイニーカラーズ/蒼井翔太/亜咲花/内田雄馬/北宇治カルテット/ZAQ/邪神★ガールズ 生贄SUMMER/鈴木愛奈/茅原実里/東山奈央/TRUE/南條愛乃/花澤香菜/B小町/fripSide/ブレイバーン(CV:鈴村健一)/イサミ・アオ(CV:鈴木崚汰)&ルイス・スミス(CV:阿座上洋平)/ReoNa圧巻のパフォーマンスや、『アニサマ』でしか見ることができないコラボレーションなどスペシャルなライブステージに加え、副音声での豪華ゲストによる舞台裏トークもあわせて楽しもう。