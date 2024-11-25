20Âå¡Á30Âå¤ÎÁé¤»¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Î³ä¹ç¡¢²áµî10Ç¯´Ö¤ÇºÇ¹â¤Ë
Áé¤»¤Æ¤¤¤ë¼ã¤¤½÷À¤Î³ä¹ç¤¬²áµî10Ç¯´Ö¤ÇºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬¹Ô¤Ã¤¿ÎáÏÂ5Ç¯¤Î¡Ö¹ñÌ±·ò¹¯¡¦±ÉÍÜÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÂÎ½Å¤È¿ÈÄ¹¤«¤é·×»»¤¹¤ëÈîËþÅÙ¤òÉ½¤¹»Ø¿ô¤Ç¡Ö¤ä¤»¡×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤¬20Âå¤«¤é30Âå¤Î½÷À¤Ç20.2¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤È²áµî10Ç¯´Ö¤ÇºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿20ºÐ°Ê¾å¤Ç¤ÎÌîºÚ¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤¬ÃË½÷¤È¤â¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢2001Ç¯°Ê¹ß¤ÎÄ´ºº¤ÇºÇ¾¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤Ë20Âå¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Êâ¿ô¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤âÃË½÷¤È¤â¤³¤Î10Ç¯¤Ç¤ß¤ë¤È¸º¾¯·¹¸þ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¡Ö¶áÇ¯¡¢¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤Ê¤É¤¬Áý¤¨À¸³è¤ä¿ÈÂÎ³èÆ°ÎÌ¤ÎÊÑ²½¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¸ú²ÌÅª¤ÊÂÐºö¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£