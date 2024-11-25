À¾Éð¡¦¸åÆ£¹â»Ö¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¢º£µ¨¤ÎÉÔ¿¶¤Ë¡Ö¤´´üÂÔ¤ËÅº¤¨¤º¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤âÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¡×Íèµ¨¤Î´¬¤ÊÖ¤·ÀÀ¤¦
¡¡À¾Éð¤Ï25Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¶¨»¿´ë¶È¤Ê¤É¤ò¾·¤¤¤¿¡Ö2024¡¡ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º´¶¼Õ¤Î½¸¤¤¡×¤ò³«¤¡¢¸åÆ£¹â»Ö¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ê75¡Ë¤Ï¡ÖÂçÊÑ¸·¤·¤¤1Ç¯¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤Þ¤Î¤´´üÂÔ¤ËÅº¤¨¤º¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤âÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¿·´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ç¡¢´û¤Ë½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¤Ç¤«¤Ê¤ê¥Ï¡¼¥É¤ÊÎý½¬¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤¦¤¾³§¤µ¤Þ¡¢À¾¸ýÂÎÀ©¤Ë¡¢Âç¤¤¤Ë¤´´üÂÔ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀ¾Éð¤Ï³«Ëë¤«¤éÎò»ËÅª¤ÊÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤ê¡¢¾¾°æ²ÔÆ¬±ûÁ°´ÆÆÄ¡Ê49¡Ë¤Ï¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤ÇµÙÍÜ¡£ÅÏÊÕµ×¿®¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡Ê59¡Ë¤¬´ÆÆÄÂå¹Ô¤ò·ó¤Í»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿¤¬¡¢49¾¡91ÇÔ3Ê¬¤±¤ÎºÇ²¼°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢À¾¸ýÊ¸Ìé¿·´ÆÆÄ¡Ê52¡Ë¤¬½¢Ç¤¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ä¥í¥Ã¥Æ¤Ç½Å¿¦¤òÃ´¤Ã¤¿Ä»±ÛÍµ²ð¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡Ê53¡Ë¤ä¡¢DeNA¤Ç2·³´ÆÆÄ¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿¿Î»ÖÉÒµ×Ìî¼ê¥Á¡¼¥Õ·óÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤é³°Éô¾·æÛ¤ò¿Ê¤á¤Æ¡¢Íèµ¨¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ø½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£