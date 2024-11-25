10·îÉ´²ßÅ¹Çä¾å¹â¡¡32¥«·î¤Ö¤ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡¡¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¹¥Ä´¤â°ÛÎã¤Î½ë¤µ¤ÇÅßÊª°áÎÁÉÊ¿¤ÓÇº¤à
Á´¹ñ¤ÎÉ´²ßÅ¹¤ÎÇä¾å¹â¤¬32¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ËÅ¾¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÉ´²ßÅ¹¶¨²ñ¤¬25Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿10·î¤ÎÁ´¹ñÉ´²ßÅ¹Çä¾å¹â¤Ï¡¢´ûÂ¸Å¹¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢Á°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸·î¤ÈÈæ¤Ù0¡¥7¡ó¸º¤Î4477²¯±ß¤È¤Ê¤ê¡¢32¥«·î¤Ö¤ê¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤ä¹âµé¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤¬°ú¤Â³¤·øÄ´¤À¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢10·î¤Ï½ë¤¤Æü¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ËÉ´¨Ãå¤Ê¤É¤Î°áÎÁÉÊ¤¬¿¤ÓÇº¤ó¤À¤³¤È¤¬¸¶°ø¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢2024Ç¯1·î¤«¤é10·î¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÇä¾å¹â¤ÎÎß·×¤Ï5347²¯±ß¤Ç¡¢Ä´ºº³«»Ï°ÊÍè¡¢½é¤á¤Æ5000²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£²áµîºÇ¹â¤À¤Ã¤¿µîÇ¯1Ç¯´Ö¤ÎÎß·×¡Ê3484²¯±ß¡Ë¤ò5³ä°Ê¾å¡Ê53¡¥5¡óÁý¡Ë¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÉ´²ßÅ¹¶¨²ñ¤Ï¡ÖÆÃ¤ËÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÎÈæ½Å¤¬¹â¤Þ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¤¿¤á¡¢¤µ¤é¤Ë¤«¤Ê¤ê¤Î³Û¤Ë¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£