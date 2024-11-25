°ìÈÕ¤Ç38Ëü±ß¤ÎÀÁµá¤¬¡Ä½÷3¿Í¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇµÒ¤òÁõ¤¤ÃËÀ¤òÅ¹¤ËÏ¢¤ì¹þ¤ß°ãË¡ÀÜµÒ¤·¤¿ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá
¤¦¤Ä¤í¤ÊÌÜ¤ò¤·¡¢·Ù»¡¼ÖÎ¾¤Ë¾è¤ê¹þ¤à½÷¡£¥Ð¡¼½¾¶È°÷¤ÎÃæß·Èþ°¡ÍÆµ¿¼Ô¡Ê22¡Ë¤Ç¤¹¡£
Ãæß·ÍÆµ¿¼Ô¤é4¿Í¤Ï¡¢20Âå¤ÎÃËÀ¤é¤ËÂÐ¤·¡¢¼ò¤ò°û¤Þ¤»¤ë¤Ê¤ÉÌµµö²Ä¤ÇÀÜÂÔ±Ä¶È¤ò¤·¤¿¸½¹ÔÈÈ¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Å¹¤«¤é²¡¼ý¤µ¤ì¤¿²ñ·×ÅÁÉ¼¤Ë¤Ï¡¢¤Ò¤ÈÈÕ¤Ç38Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ëµºÜ¤¬¡£
Èï³²¼Ô¤ÎÃËÀ¤Ï¡ÖÂÎ¸³¤¹¤ë¤È¸«ÇË¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ãË¡¤ÊÀÜÂÔ¤À¤Èµ¤ÉÕ¤«¤º¡¢¹â³ÛÀÁµá¤µ¤ì¤¿Èï³²¼Ô¤¿¤Á¡£
¤½¤Î¹ªÌ¯¤Ê¼ê¸ý¤È¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ãæß·ÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï¡¢¥Ð¡¼¤ÇÆ¯¤¯½¾¶È°÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò±£¤·¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÃËÀ¤È¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡£
¡ÖÍ§Ã£¤ÈÁ°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤ËÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Å¹¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢µÒ¤òÁõ¤¦¤³¤È¤ÇÅ¹¤Ø¤Î·Ù²ü¿´¤ò¤ä¤ï¤é¤²¡¢¼«¿È¤¬Æ¯¤¯¥Ð¡¼¤Ø¤ÈÏ¢¤ì¹þ¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼ò¤ò°û¤Þ¤»¤ë¤Ê¤É¤Î°ãË¡¤ÊÀÜÂÔ¤Ç¡¢Â¿³Û¤ÎÂå¶â¤òÀÁµá¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÃÄê¤ÎµÒ¤ò¤À¤Þ¤¹¤¿¤á¡¢Â¾¤ÎµÒ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤è¤¦¸°¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÅ¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ±ÍÍ¤ÎÈï³²ÁêÃÌ¤¬Ê£¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÁÈ¿¥ÅªÈÈ¹Ô¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£