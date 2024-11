SednaEarfit Crystal for BOSE Earbuds

アユートは、AZLAのイヤーピース「SednaEarfit Crystal」のラインナップに、ボーズ製完全ワイヤレスイヤフォン用の「SednaEarfit Crystal for BOSE Earbuds」計6サイズを発売する。発売日は11月29日。価格は以下の通り。なお、ALLサイズ各1ペアはアユート直販サイト「アキハバラe市場」及びAmazon限定販売となる。

SednaEarfit Crystal for BOSE Earbuds ALLサイズ各1ペア 2,970円 SednaEarfit Crystal for BOSE Earbuds M/ML/L各1ペア 2,750円 SednaEarfit Crystal for BOSE Earbuds SS/S/MS各1ペア 2,750円 SednaEarfit Crystal for BOSE Earbuds S/M/L各1ペア 2,750円 SednaEarfit Crystal for BOSE Earbuds Lサイズ 2ペア 1,980円 SednaEarfit Crystal for BOSE Earbuds MLサイズ 2ペア 1,980円 SednaEarfit Crystal for BOSE Earbuds Mサイズ 2ペア 1,980円 SednaEarfit Crystal for BOSE Earbuds MSサイズ 2ペア 1,980円 SednaEarfit Crystal for BOSE Earbuds Sサイズ 2ペア 1,980円 SednaEarfit Crystal for BOSE Earbuds SSサイズ 2ペア 1,980円

788人の外耳道分析による基本設計を採用。素材には、イヤーピースとして求められる特性を高次元で有しているという最高級ドイツ製プレミアムLSRを採用。高レベルのフィッティングと低圧迫、高遮音性、高耐久性、低刺激性を両立したとする。

「ステージ空間あふれるサウンドと美しく輝くスタイルを持つSednaEarfit Crystalは、ボーズ製TWSの持つポテンシャルを最大限引き出しつつ、イヤフォンの長時間装着や落下などの問題に対しAZLAならではのアプローチで解決する」という。

音響面では独特の内部形状による音の直進性の確保により、高域特性を改善し広いサウンドステージの確保と音の鮮明さ、パンチ力のあるサブベースを表現できるよう設計。サイズ展開はSS/S/MS/M/ML/Lの計6サイズ。

装着イメージ