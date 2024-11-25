FAÁûÆ°¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃæÆü¡¦»³ËÜ¾»»á¤ò¸½¼Â¤Ë°ú¤Ìá¤·¤¿Æ®¾¤Î°ì¸À¡ÖÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¡Ä¡×
¡¡ÃæÆü¤Ç219¾¡¤òµó¤²¤¿»³ËÜ¾»»á¡Ê59¡Ë¤¬¡¢Æ±³ØÇ¯¤ÎÉðÅÄ°ì¹À»á¡Ê59¡Ë¤ÈBS¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥¯¥¹¥È¤ÎÌîµå¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¥À¥°¥¢¥¦¥È!!!¡×¤Ë½Ð±é¡£¿Íµ¤¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊFAÁûÆ°¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿»³ËÜ»á¤¬Íá¤Ó¤¿¡ÈÎä¿å¡É¤ÎÃæ¿È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡1997Ç¯¥Á¡¼¥à¤ÏºÇ²¼°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»³ËÜ»á¤ÏºÇÂ¿¾¡¤ÈºÇÂ¿Ã¥»°¿¶²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÇ¯¡¢½é¤á¤ÆFA¸¢Íø¤ò¼èÆÀ¡£¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈËèÆü¡¢Æ°¸þ¤òÃí»ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿·Ê¹µ¼Ô¤¬10¿Í°Ê¾å¼«Âð¤ÎÁ°¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡»³ËÜ»á¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡ÖÄ¹Åè¡ÊÌÐÍº¡Ë¤µ¤ó¤Ã¤ÆËèÆü¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¿Íµ¤¼Ô¤Îµ¤Ê¬¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦»³ËÜ»á¡£¤¢¤ëÄ«¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¤ËÌÜ¤òÄÌ¤¹¤È¡¢¥´¥ë¥Õ¥³¥ó¥Ú¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿À±ÌîÀç°ì´ÆÆÄ¤Î¡ÈFA¤Î»³ËÜ¾»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃÌÏÃ¡É¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À°ì¸À¡¢¡Ö¥ï¥·¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¶µ°é¤·¤È¤é¤ó¡×¡£
¡¡¤½¤ì¤ò¸«¤¿»³ËÜ»á¤Ï¡ÖÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¡£¤ä¤Ð¤¤¡×¤ÈµåÃÄ¤ËÅÅÏÃ¡£¡Ö¤¹¤°¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤ÈÂ®¹¶¤Ç·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£