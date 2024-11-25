ÂæÏÑÂåÉ½¤Î½Ë²ì¥Ñ¥ì¡¼¥É¡¢26Æü¤ËÂæËÌ»ÔÆâ¤Ç ¥×¥ì¥ß¥¢12¤Ç½éV
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÌîµå¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢12¡×¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¤¿ÂæÏÑÂåÉ½¤Î½Ë²ì¥Ñ¥ì¡¼¥É¤¬26Æü¡¢ÂæËÌ»ÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ÁíÅýÉÜ¤¬25Æü¡¢ÊóÆ»»ñÎÁ¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£Áª¼ê¤é¤Î±É¸÷¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¡£
¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ï26Æü¸á¸å3»þ20Ê¬¤ËÁíÅýÉÜÁ°¤Î³®Ã£³ÊÍö¡Ê¥±¥¿¥¬¥é¥ó¡ËÂçÆ»ÉÕ¶á¤ò½ÐÈ¯¡£Ìó30Ê¬¤ò¤«¤±¤Æ¼þÊÕÆ»Ï©¤ò½ä¤ê¡¢ÁíÅýÉÜ¤Ë¸þ¤«¤¦¡£ÁíÅýÉÜ¤Ç¤ÏÍêÀ¶ÆÁ¡Ê¤é¤¤¤»¤¤¤È¤¯¡ËÁíÅý¤Èé«Èþ¶×¡Ê¤·¤ç¤¦¤Ó¤¤ó¡ËÉûÁíÅý¤¬ÂæÏÑÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ò½Ð·Þ¤¨¤ë¡£¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¥×¥ì¥ß¥¢12¤Ï24Æü¡¢Åìµþ¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÂæÏÑ¤Ï4¡½0¤ÇÆüËÜ¤ò²¼¤·¤¿¡£Áª¼ê¤é¤Ï25ÆüÌë¡¢ÂæÏÑ¤ËÌá¤ëÍ½Äê¡£
¡ÊÊÔ½¸¡§ÁñÎïÎè¡Ë
¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ï26Æü¸á¸å3»þ20Ê¬¤ËÁíÅýÉÜÁ°¤Î³®Ã£³ÊÍö¡Ê¥±¥¿¥¬¥é¥ó¡ËÂçÆ»ÉÕ¶á¤ò½ÐÈ¯¡£Ìó30Ê¬¤ò¤«¤±¤Æ¼þÊÕÆ»Ï©¤ò½ä¤ê¡¢ÁíÅýÉÜ¤Ë¸þ¤«¤¦¡£ÁíÅýÉÜ¤Ç¤ÏÍêÀ¶ÆÁ¡Ê¤é¤¤¤»¤¤¤È¤¯¡ËÁíÅý¤Èé«Èþ¶×¡Ê¤·¤ç¤¦¤Ó¤¤ó¡ËÉûÁíÅý¤¬ÂæÏÑÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ò½Ð·Þ¤¨¤ë¡£¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¥×¥ì¥ß¥¢12¤Ï24Æü¡¢Åìµþ¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÂæÏÑ¤Ï4¡½0¤ÇÆüËÜ¤ò²¼¤·¤¿¡£Áª¼ê¤é¤Ï25ÆüÌë¡¢ÂæÏÑ¤ËÌá¤ëÍ½Äê¡£
¡ÊÊÔ½¸¡§ÁñÎïÎè¡Ë