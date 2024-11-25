ºÇ¹â¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë2024Ç¯½©¥É¥é¥Þ¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª¡ÖÊü²Ý¸å¥«¥ë¥Æ¡×¡ÖÃè¤ï¤¿¤ë¶µ¼¼¡×¤òÍÞ¤¨¤Æ1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä
2024Ç¯¤â½¼¼Â¤·¤¿¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿½©¤Î¥É¥é¥ÞÊÔÀ®¡£Ì¡²è¤ä¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤«¤é¡¢¿Íµ¤µÓËÜ²È¤¬¼ê¤¬¤±¤ë´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Þ¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ºÇ¹â¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë2024Ç¯¤Î½©¥É¥é¥Þ¤Ï¤É¤ÎºîÉÊ¤Ê¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
3°Ì¡¡Êü²Ý¸å¥«¥ë¥Æ
2°Ì¡¡Ãè¤ï¤¿¤ë¶µ¼¼
1°Ì¡¡¡©¡©¡©
¢ÍÁ´¤Æ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤¿¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
ÆüÀ¸¥Þ¥æ¤ÎÆ±Ì¾¿Íµ¤Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢¾¾²¼Þ«Ê¿¤ÎÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ½é¤ÎÃ±ÆÈ¼ç±éºî¡£¾®³Ø¹»¤ÎÊÝ·ò¼¼¤Ë³Ø¹»°å¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ü¥µ¥Ü¥µÆ¬¤ÇÌµ°¦ÁÛ¤Ê¾®»ù²Ê°å¡¦ËÒÌî½Ô¡Ê¾¾²¼¡Ë¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬È¯¤¹¤ë¾®¤µ¤Ê¥µ¥¤¥ó¤â¸«Æ¨¤µ¤º¡¢±£¤ì¤¿ÉÂ¤È¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¦»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
ÊüÁ÷³«»ÏÆü¡§2024Ç¯10·î12Æü¡Á
ÊüÁ÷¶É¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï
¼ÂÏÃ¤ò´ð¤Ë¤·¤¿Æ±Ì¾¾®Àâ¤ò·¦ÅÄÀµ¹§¤Î¼ç±é¤Ç¼Â¼Ì²½¤·¤¿¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¡£Åìµþ¤Ë¤¢¤ëÄê»þÀ©¹â¹»¤Î²Ê³ØÉô¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤¢¤ëÆüÉëÇ¤¤·¤Æ¤¤¿Ææ¤á¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÍý²Ê¶µ»Õ¡¦Æ£ÃÝ³ð¡Ê·¦ÅÄ¡Ë¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤òÊú¤¨¤ëÀ¸ÅÌ¤òÆ³¤¤Ê¤¬¤é²ÐÀ±¤Î¥¯¥ì¡¼¥¿¡¼¤òºÆ¸½¤¹¤ë¼Â¸³¤Ç³Ø²ñÈ¯É½¤òÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
ÊüÁ÷³«»ÏÆü¡§2024Ç¯10·î8Æü¡Á
ÊüÁ÷¶É¡§NHK
2024Ç¯1·î´ü¤Ë¿û°æÍ§¹á¤ÈÃæÂ¼¤æ¤ê¤«¤Î¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÉü½²°¦Áþ·à¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿Ì¡²è¸¶ºî¥É¥é¥Þ¤ÎÂ³ÊÔ¡£Âç³Ø»þÂå¤ËÎø¿ÍÆ±»Î¤À¤Ã¤¿½ÕËÜ¼ù¡Ê¿û°æ¡Ë¤ÈÎÓÅß±«¡ÊÃæÂ¼¡Ë¤¬ÊÌ¤ì¤Æ¤«¤éºÆ²ñ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¶õÇò´ü´Ö¤È¡¢ºÆ²ñ¸å¤ÎÆó¿Í¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿Í´ÖÌÏÍÍ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
ÊüÁ÷³«»ÏÆü¡§2024Ç¯9·î19Æü¡Á11·î7Æü
ÊüÁ÷¶É¡§TOKYO MX Â¾
LGBTQ+¤ä¥»¥¯¥·¥ã¥ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñÌäÂê¤Ë±Ô¤¯ÀÚ¤ê¹þ¤ó¤ÀÆâÍÆ¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤ÎÂ³ÊÔ¡Ø¥Á¥§¥¤¥µ¡¼¥²¡¼¥àW2 Èþ¤·¤Å·½÷¤¿¤Á¡Ù¤¬1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿º£²ó¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë4°Ì¡Á44°Ì¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤â¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬ºÇ¹â¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë2024Ç¯¤Î½©¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢²¿°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¡¦¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¼Ì¿¿¡§¥¿¥ì¥ó¥È¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯
¡Ê¾¾²¼ Þ«Ê¿|1987/3/6À¸¤Þ¤ì|ÃËÀ|A·¿|ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡Ë
Ä´ººÊýË¡¡§goo¥é¥ó¥¥ó¥°ÊÔ½¸Éô¤Ë¤Æ¥Æ¡¼¥Þ¤ÈÀßÌä¤òÀßÄê¤·¡¢goo¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÅêÉ¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¤½¤Î·ë²Ì¤ò½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÅêÉ¼¹ç·×¿ô¡§3,902É¼
Ä´ºº´ü´Ö¡§2024Ç¯11·î07Æü¡Á2024Ç¯11·î21Æü
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ºÇ¹â¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë2024Ç¯¤Î½©¥É¥é¥Þ¤Ï¤É¤ÎºîÉÊ¤Ê¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
3°Ì¡¡Êü²Ý¸å¥«¥ë¥Æ
2°Ì¡¡Ãè¤ï¤¿¤ë¶µ¼¼
1°Ì¡¡¡©¡©¡©
¢ÍÁ´¤Æ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤¿¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
3°Ì¤Ï¡ØÊü²Ý¸å¥«¥ë¥Æ¡Ù¡ª
ÆüÀ¸¥Þ¥æ¤ÎÆ±Ì¾¿Íµ¤Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢¾¾²¼Þ«Ê¿¤ÎÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ½é¤ÎÃ±ÆÈ¼ç±éºî¡£¾®³Ø¹»¤ÎÊÝ·ò¼¼¤Ë³Ø¹»°å¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ü¥µ¥Ü¥µÆ¬¤ÇÌµ°¦ÁÛ¤Ê¾®»ù²Ê°å¡¦ËÒÌî½Ô¡Ê¾¾²¼¡Ë¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬È¯¤¹¤ë¾®¤µ¤Ê¥µ¥¤¥ó¤â¸«Æ¨¤µ¤º¡¢±£¤ì¤¿ÉÂ¤È¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¦»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
ÊüÁ÷³«»ÏÆü¡§2024Ç¯10·î12Æü¡Á
ÊüÁ÷¶É¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï
2°Ì¤Ï¡ØÃè¤ï¤¿¤ë¶µ¼¼¡Ù¡ª
¼ÂÏÃ¤ò´ð¤Ë¤·¤¿Æ±Ì¾¾®Àâ¤ò·¦ÅÄÀµ¹§¤Î¼ç±é¤Ç¼Â¼Ì²½¤·¤¿¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¡£Åìµþ¤Ë¤¢¤ëÄê»þÀ©¹â¹»¤Î²Ê³ØÉô¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤¢¤ëÆüÉëÇ¤¤·¤Æ¤¤¿Ææ¤á¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÍý²Ê¶µ»Õ¡¦Æ£ÃÝ³ð¡Ê·¦ÅÄ¡Ë¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤òÊú¤¨¤ëÀ¸ÅÌ¤òÆ³¤¤Ê¤¬¤é²ÐÀ±¤Î¥¯¥ì¡¼¥¿¡¼¤òºÆ¸½¤¹¤ë¼Â¸³¤Ç³Ø²ñÈ¯É½¤òÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
ÊüÁ÷³«»ÏÆü¡§2024Ç¯10·î8Æü¡Á
ÊüÁ÷¶É¡§NHK
1°Ì¤Ï¡Ø¥Á¥§¥¤¥µ¡¼¥²¡¼¥àW2 Èþ¤·¤Å·½÷¤¿¤Á¡Ù¡ª
2024Ç¯1·î´ü¤Ë¿û°æÍ§¹á¤ÈÃæÂ¼¤æ¤ê¤«¤Î¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÉü½²°¦Áþ·à¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿Ì¡²è¸¶ºî¥É¥é¥Þ¤ÎÂ³ÊÔ¡£Âç³Ø»þÂå¤ËÎø¿ÍÆ±»Î¤À¤Ã¤¿½ÕËÜ¼ù¡Ê¿û°æ¡Ë¤ÈÎÓÅß±«¡ÊÃæÂ¼¡Ë¤¬ÊÌ¤ì¤Æ¤«¤éºÆ²ñ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¶õÇò´ü´Ö¤È¡¢ºÆ²ñ¸å¤ÎÆó¿Í¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿Í´ÖÌÏÍÍ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
ÊüÁ÷³«»ÏÆü¡§2024Ç¯9·î19Æü¡Á11·î7Æü
ÊüÁ÷¶É¡§TOKYO MX Â¾
LGBTQ+¤ä¥»¥¯¥·¥ã¥ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñÌäÂê¤Ë±Ô¤¯ÀÚ¤ê¹þ¤ó¤ÀÆâÍÆ¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤ÎÂ³ÊÔ¡Ø¥Á¥§¥¤¥µ¡¼¥²¡¼¥àW2 Èþ¤·¤Å·½÷¤¿¤Á¡Ù¤¬1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿º£²ó¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë4°Ì¡Á44°Ì¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤â¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬ºÇ¹â¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë2024Ç¯¤Î½©¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢²¿°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¡¦¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¼Ì¿¿¡§¥¿¥ì¥ó¥È¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯
¡Ê¾¾²¼ Þ«Ê¿|1987/3/6À¸¤Þ¤ì|ÃËÀ|A·¿|ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡Ë
Ä´ººÊýË¡¡§goo¥é¥ó¥¥ó¥°ÊÔ½¸Éô¤Ë¤Æ¥Æ¡¼¥Þ¤ÈÀßÌä¤òÀßÄê¤·¡¢goo¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÅêÉ¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¤½¤Î·ë²Ì¤ò½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÅêÉ¼¹ç·×¿ô¡§3,902É¼
Ä´ºº´ü´Ö¡§2024Ç¯11·î07Æü¡Á2024Ç¯11·î21Æü