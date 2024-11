アストン・ヴィラはストライカーの獲得に動いている。



『CaughtOffside』によると、アストン・ヴィラはマンチェスター・ユナイテッドに所属するオランダ代表FWジョシュア・ザーグツィーの獲得を検討しているという。今冬の移籍市場でのレンタル移籍を目指しているようだ。



バイエルン・ミュンヘンの下部組織出身のザークツィーは2020年7月に同クラブでトップチーム昇格を果たすと、その後はパルマやRSCアンデルレヒトへのレンタル移籍を経て、2022年8月にボローニャへ完全移籍。23-24シーズンは現在ユヴェントスを指揮するチアゴ・モッタ監督の下、リーグ戦32試合の先発出場で11ゴール4アシストを記録するなどエースとして活躍。今夏の移籍市場では3370万ポンドの移籍金でマンUへ完全移籍することとなっていた。





