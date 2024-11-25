¥¢¥¹¥È¥é¥à¥é¥¤¥óÉÔÀµ¾è¼Ö»ØÅ¦¤µ¤ì±Ø°÷¤ËË½¹Ô¡¡³äÁýÎÁ¶â1470±ß»ÙÊ§¤ï¤ºÆ¨Áö¤ÎÃË¤òÂáÊá ¡¡¹Åç
¾ã³²¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡¢ÉÔÀµ¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿ÀÚÉä¤Ç¥¢¥¹¥È¥é¥à¥é¥¤¥ó¤Ë¾è¼Ö¤·¡¢¤½¤ì¤ò»ØÅ¦¤·¤¿±Ø°÷¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤ÆÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶¯ÅðÃ×½ý¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹Åç»Ô°Âº´Æî¶èÂçÄÍÀ¾¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È½¾¶È°÷¤ÎÃË¡Ê29¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤ÈÃË¤Ï11·î2Æü¸á¸å11»þ²á¤®¡¢¥¢¥¹¥È¥é¥à¥é¥¤¥óËÜÄÌ±Ø¤Ç¾ã³²¼Ô³ä°ú¤ÎÀÚÉä¤òÉÔÀµ¤Ë¹ØÆþ¡£3Æü¸áÁ°0»þ²á¤®¡¢¹°è¸ø±àÁ°±Ø¤Ç¹ß¼Ö¸å¡¢²þ»¥¸ý¤ÇÉÔÀµ¾è¼Ö¤Ë¤è¤ëÄÉÄ§¶â¤òÀÁµá¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢±Ø°÷¤ÎÃËÀ¤ÎÂ¤òÆ§¤ß¤Ä¤±¡¢¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
±Ø°÷¤ÎÃËÀ¤Ï±¦Â¤Î¹ü¤òÀÞ¤ë½Å½ý¤Ç¤¹¡£
ÃË¤ÏÅö½é¡¢ËÜÄÌ¤«¤éÂçÄÍ¤Þ¤Ç¤ÎÀÚÉä¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ªÅÀ¤Î¹°è¸ø±àÁ°±Ø¤Þ¤Ç¾è¤ê²á¤´¤·¤¿¤¿¤á¡¢²þ»¥¤«¤é½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¾ì¤Ç±Ø°÷¤¬ÃË¤ËÂÐ¤·¡¢¾ã³²¼Ô¼êÄ¢¤Î³ÎÇ§¤òµá¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃË¤Ï°ø±ï¤ò¤Ä¤±¡¢ÄÌ¾ïÎÁ¶â¡¦490±ß¤Î3ÇÜ¤È¤Ê¤ë³äÁýÎÁ¶â¡¦1470±ß¤òÀÁµá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç·ã¹â¤·¡¢¤â¤ß¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢Ë½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃË¤Ï»ö·ï¸å¡¢¤½¤Î¾ì¤«¤éÎ©¤Áµî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ê¤É¤«¤é·Ù»¡¤¬ÆÃÄê¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÉáÄÌ¤ÎÀÚÉä¤òÇã¤Ã¤¿¤·¡¢1470±ß¤ÏÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ý³²¤òÉé¤ï¤»¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú2024Ç¯11·î25Æü¡Û