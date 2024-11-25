来季のJ1開幕は2月14日に正式決定！ J2、J3は15日…スーパーカップは2月8日に国立で開催
Jリーグは25日、2025シーズンの各コンペティションの開催期間、大会方式、試合方式を発表した。
どの大会も、大会方式および試合方式に大きな変更点はない。大きな注目を集めた開催期間については、2025明治安田J1リーグが2月14日に開幕することが正式に決まり、“フライデーナイトJリーグ”で幕が上がる。J2、J3は15日に開幕予定だ。
また、2025JリーグYBCルヴァンカップについては、3月20日および26日に各地で1回戦が開催予定。AFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）に出場するサンフレッチェ広島はプレーオフラウンド（1stラウンドを勝ち上がった7チーム＋広島）から、FIFAクラブワールドカップ2025に出場する浦和レッズ、およびAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）に出場するヴィッセル神戸、横浜F・マリノス、川崎フロンターレはプライムラウンド（プレーオフラウンドを勝ち上がった4チーム＋浦和、神戸、横浜FM、川崎F）からの参戦となる。
加えて、FUJIFILM SUPER CUP 2025は開幕の1週間前にあたる2月8日に『国立競技場』で開催されることが決まった。同試合では、天皇杯JFA第104回全日本サッカー選手権大会の王者となった神戸と、2024明治安田J1リーグを優勝したチームが激突。なお、神戸が2024明治安田J1リーグとの“2冠”を達成した場合は、同リーグで2位のクラブが繰り上げで出場する。
なお、12月13日には2025明治安田J1・J2・J3リーグの年間対戦カードと開催候補日、“THE国立DAY”の対戦カードと開催日、フライデーナイトJリーグの対戦カードと開催日が発表される。
2025明治安田Jリーグの開催期間、および今後の2025シーズンの試合日程発表スケジュールは下記の通り。
2月14日（金）〜12月6日（土）
▼1stラウンド（計48試合）
1回戦：3月20日（木・祝）or3月26日（水）
2回戦：4月9日（水）or4月16日（水）
3回戦：5月21日（水）
▼プレーオフラウンド（計8試合）
第1戦：6月4日（水）
第2戦：6月8日（日）
▼プライムラウンド（計13試合）
準々決勝第1戦：9月3日（水）
準々決勝第2戦：9月7日（日）
準決勝第1戦：10月8日（水）
準決勝第2戦：10月12日（日）
決勝：未定
開催日：2月8日（土）
会場：国立競技場
対戦カード：2024明治安田J1リーグチャンピオンvsヴィッセル神戸
※延長戦は行われず、90分間で勝敗が決しない場合はPK戦によって決定される
開催期間：2月15日（土）〜11月29日（土）
▼準決勝
開催日：12月7日（日）
▼決勝
開催日：12月13日（土）
開催期間：2月15日（土）〜11月29日（土）
▼準決勝
開催日：12月7日（日）
▼決勝
開催日：12月14日（日）
▼準決勝
開催日：12月7日（日）
▼決勝
開催日：12月14日（日）
◼︎今後の発表スケジュール
▼12月13日（金）午後
明治安田J1・J2・J3（概要）
・年間対戦カード（ホームorアウェイ、各節の開催候補日のみ記載）
・THE国立DAY（国立競技場開催試合の開催日、対戦カード）
・フライデーナイトJリーグ（金曜日開催試合の開催日、対戦カード）
▼12月20日（金）13:00
JリーグYBCルヴァンカップ
・組み合わせ表（1stラウンド）
・開催日（1stラウンド、プレーオフラウンド、プライムラウンド）
・対戦カード、キックオフ時刻、スタジアム（1stラウンド1回戦、2回戦の一部カード）
▼12月27日（金）13:00
明治安田J1・J2・J3（2月、3月開催分）
・キックオフ日時、スタジアム、TV放送
▼1月22日（水）13:00
明治安田J1・J2・J3（4月〜8月開催分）
・キックオフ日時、スタジアム、TV放送
▼1月23日（木）17:00
登録リスト
2025シーズン Jリーグ登録各クラブ登録選手／役員・チームスタッフ一覧
▼7月中旬〜下旬
明治安田J1・J2・J3（9月以降開催分）
・キックオフ日時、スタジアム、TV放送
どの大会も、大会方式および試合方式に大きな変更点はない。大きな注目を集めた開催期間については、2025明治安田J1リーグが2月14日に開幕することが正式に決まり、“フライデーナイトJリーグ”で幕が上がる。J2、J3は15日に開幕予定だ。
また、2025JリーグYBCルヴァンカップについては、3月20日および26日に各地で1回戦が開催予定。AFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）に出場するサンフレッチェ広島はプレーオフラウンド（1stラウンドを勝ち上がった7チーム＋広島）から、FIFAクラブワールドカップ2025に出場する浦和レッズ、およびAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）に出場するヴィッセル神戸、横浜F・マリノス、川崎フロンターレはプライムラウンド（プレーオフラウンドを勝ち上がった4チーム＋浦和、神戸、横浜FM、川崎F）からの参戦となる。
なお、12月13日には2025明治安田J1・J2・J3リーグの年間対戦カードと開催候補日、“THE国立DAY”の対戦カードと開催日、フライデーナイトJリーグの対戦カードと開催日が発表される。
2025明治安田Jリーグの開催期間、および今後の2025シーズンの試合日程発表スケジュールは下記の通り。
◼︎2025明治安田J1リーグ
2月14日（金）〜12月6日（土）
◼︎2025JリーグYBCルヴァンカップ
▼1stラウンド（計48試合）
1回戦：3月20日（木・祝）or3月26日（水）
2回戦：4月9日（水）or4月16日（水）
3回戦：5月21日（水）
▼プレーオフラウンド（計8試合）
第1戦：6月4日（水）
第2戦：6月8日（日）
▼プライムラウンド（計13試合）
準々決勝第1戦：9月3日（水）
準々決勝第2戦：9月7日（日）
準決勝第1戦：10月8日（水）
準決勝第2戦：10月12日（日）
決勝：未定
◼︎FUJIFILM SUPER CUP 2025
開催日：2月8日（土）
会場：国立競技場
対戦カード：2024明治安田J1リーグチャンピオンvsヴィッセル神戸
※延長戦は行われず、90分間で勝敗が決しない場合はPK戦によって決定される
◼︎2025明治安田J2リーグ
開催期間：2月15日（土）〜11月29日（土）
◼︎2025J1昇格プレーオフ
▼準決勝
開催日：12月7日（日）
▼決勝
開催日：12月13日（土）
◼︎2025明治安田J3リーグ
開催期間：2月15日（土）〜11月29日（土）
◼︎2025J2昇格プレーオフ
▼準決勝
開催日：12月7日（日）
▼決勝
開催日：12月14日（日）
◼︎2025J3･JFL入れ替え戦
▼準決勝
開催日：12月7日（日）
▼決勝
開催日：12月14日（日）
◼︎今後の発表スケジュール
▼12月13日（金）午後
明治安田J1・J2・J3（概要）
・年間対戦カード（ホームorアウェイ、各節の開催候補日のみ記載）
・THE国立DAY（国立競技場開催試合の開催日、対戦カード）
・フライデーナイトJリーグ（金曜日開催試合の開催日、対戦カード）
▼12月20日（金）13:00
JリーグYBCルヴァンカップ
・組み合わせ表（1stラウンド）
・開催日（1stラウンド、プレーオフラウンド、プライムラウンド）
・対戦カード、キックオフ時刻、スタジアム（1stラウンド1回戦、2回戦の一部カード）
▼12月27日（金）13:00
明治安田J1・J2・J3（2月、3月開催分）
・キックオフ日時、スタジアム、TV放送
▼1月22日（水）13:00
明治安田J1・J2・J3（4月〜8月開催分）
・キックオフ日時、スタジアム、TV放送
▼1月23日（木）17:00
登録リスト
2025シーズン Jリーグ登録各クラブ登録選手／役員・チームスタッフ一覧
▼7月中旬〜下旬
明治安田J1・J2・J3（9月以降開催分）
・キックオフ日時、スタジアム、TV放送