¡ÚÁøÆñ¤«¡ÛÂçÊ¬¤ÎÁÄÊìŽ¥·¹»³·Ï¤Î»³Ãæ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿·§ËÜ»Ô¤Î63ºÐÃËÀ »àË´¤ò³ÎÇ§
ÂçÊ¬¸©¤ÎÁÄÊìŽ¥·¹»³·Ï¤ÇÁøÆñ¤·¤¿¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤¬ÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤¿·§ËÜ»Ô¤Î63ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬25Æü¡¢»³Ãæ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢·§ËÜ»Ô¤Î·ÀÌó¼Ò°÷Ž¥Ê¬Â¤¹¬°ì¤µ¤ó(63)¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ê¬Â¤¤µ¤ó¤Ï23ÆüÁáÄ«¤Ë¼«Âð¤ò½Ð¤¿¤Þ¤ÞÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢²ÈÂ²¤¬·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¬Â¤¤µ¤ó¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÐ»³ÍÑ¤Î¥¢¥×¥ê¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¤«¤é¡¢ÂçÊ¬¸©Ë¸åÂçÌî»Ô½ïÊýÄ®¤Ë¤¢¤ëÁÄÊìŽ¥·¹»³·Ï¤ÎÅÐ»³¸ý¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¼þÊÕ¤ÇÊ¬Â¤¤µ¤ó¤Î¼Ö¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»³¤ÇÁøÆñ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬ÁÜº÷¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢25ÆüÀµ¸áÁ°¡¢Ë¸åÂçÌî»Ô¤ÎÀ¾Â¦¤Ë¤¢¤ëÃÝÅÄ»Ô¤Î³³²¼¤Ç¿´ÇÙÄä»ß¤ÎÃËÀ1¿Í¤òÈ¯¸«¡¢ÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤¬¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢Ê¬Â¤¤µ¤ó¤ÈÆÃÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£