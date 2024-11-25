¶ÛµÞÀÄã¤¤ÄÌÊó¤Ï¡ÈÉÂ±¡¤ÎµßµÞ¼Ö¡É¡¡ÀÐÀî¸©½é¤Î¿·¤¿¤Ê»î¤ß¼·Èø»Ô¤Ç»Ï¤Þ¤ë
Ç¯¡¹¡¢Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ëµßµÞ¼Ö¤Î½ÐÆ°¤òÅ¬Àµ¤ÊÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¡¢¶ÛµÞÀ¤ÎÄã¤¤ÄÌÊó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÉÂ±¡¤ÎµßµÞ¼Ö¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤ë¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤¬¡¢ÀÐÀî¸©Æâ¤Ç½é¤á¤Æ¼·Èø»Ô¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö·ì°µÂ¬¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ÏÓÄù¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×
µßµÞ¼Ö¤Ë¾è¤ê¡¢´µ¼Ô¤Î±þµÞ½èÃÖ¤ò»Ü¤¹¤Î¤ÏµßµÞµßÌ¿»Î¤Ç¤¹¡£
¼·Èø»Ô¤Ë¤¢¤ë·Ã¼÷Áí¹çÉÂ±¡¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß6¿Í¤ÎµßµÞµßÌ¿»Î¤¬Æü¡¹¡¢°åÎÅ¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ë°ÜÆ°¤¬ÉÔ°Â¤ÊÊý¤Ê¤É¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯Åö±¡¤ÎµßµÞ¼Ö¤Ç¤¹¡×
µßµÞ¼Ö¤ÎÅ¬Àµ¤ÊÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È¡¢119ÈÖ¤Ç¾ÃËÉ¤ÎµßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤Ö¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¶ÛµÞÀ¤ÎÄã¤¤ÄÌÊó¤ËÂÐ¤·¡¢µßµÞµßÌ¿»Î¤¬¾è¤Ã¤¿ÉÂ±¡¤ÎµßµÞ¼ÖÎ¾¤¬¡¢¥µ¥¤¥ì¥ó¤òÌÄ¤é¤µ¤º¤Ë¼«Âð¤Þ¤Ç¶î¤±ÉÕ¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¡¢ÀÐÀî¸©Æâ¤Ç¤Ï½é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤Á¤é¤¬AED¤Ç¤¹¤Í¡£Ëü¤¬°ì¤Î¤È¤¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡×
ºÇ¿·¤Î°åÎÅµ¡´ï¤òÈ÷¤¨¡¢´µ¼Ô¤Î¾õÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Å¬ÀÚ¤Ê½èÃÖ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¼·Èø¼¯Åç¾ÃËÉËÜÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µîÇ¯µßµÞ¼Ö¤Î½ÐÆ°¤¬Ìó3800·ï¤¢¤ê¡¢¤½¤Î·ï¿ô¤ÏÇ¯¡¹Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¡£
¤½¤Î¤¦¤ÁÌó200·ï¤¬µßµÞ¼Ö¤Ç¤ÎÈÂÁ÷¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤Ç¤·¤¿¡£
·Ã¼÷Áí¹çÉÂ±¡µßµÞµßÌ¿²Ý¡¦È¬°æ À»»Ò ²ÝÄ¹¡§
¡Ö¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤´²ÈÂ²¤ÈÎ¥¤ìÎ¥¤ì¤ËÊë¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹âÎð¼Ô¤ÎÊý¤È¤«¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÃÏ°è¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥µー¥Ó¥¹¤Ï¼·Èø»Ô¤ÈÃæÇ½ÅÐÄ®¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¥¨¥ê¥¢¤Î³ÈÂç¤Ê¤É¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£