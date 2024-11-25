»Ò¤É¤â¿©Æ²¤äÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¿©ÎÁ¤òÆÏ¤±¤ë¡Ø¥Õー¥É¥É¥é¥¤¥Ö¡Ù25Æü¤«¤é¹âÃÎ»Ô¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡Ú¹âÃÎ¡Û
»Ò¤É¤â¿©Æ²¤äÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¿©ÎÁ¤òÆÏ¤±¤è¤¦¤È¿©ÎÁÉÊ¤ò´óÉÕ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡á¥Õー¥É¥É¥é¥¤¥Ö¤¬11·î25Æü¤«¤é¹âÃÎ»Ô¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Õー¥É¥É¥é¥¤¥Ö¡×¤ÏÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤¤¿Í¤¿¤Á¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á²ÈÄí¤ä´ë¶È¤ÇÍ¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿©ÎÁÉÊ¤Ê¤É¤ò½¸¤á¤Æ´óÉÕ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¡¢¹âÃÎ»Ô¤Ç¤Ïº£Ç¯¤Ç3²óÌÜ¤Ç¤¹¡£
¹âÃÎ»ÔÌò½ê¤Ç¤Ï25Æü¤«¤éËÜÄ£¼Ë1³¬¤Ë¥Õー¥É¥É¥é¥¤¥ÖÀìÍÑ¤Î¥Öー¥¹¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¡¢¿©ÎÁÉÊ¤Ê¤É¤Î´óÉÕ¤òÊç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï»ÔÆâ¤Î·ò¹¯Ê¡»ã¥»¥ó¥¿ー¤ä»ÔÌ±²ñ´Û¤Ê¤É24¤Î»ÔÍ»ÜÀß¤Ç¤â´óÉÕ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µîÇ¯¤Ï»ÔÌ±¤Ê¤É¤«¤éÊÆ¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¿©ÉÊ¤Ê¤É¤¢¤ï¤»¤ÆÌó300¥¥í¤Î¿©ÎÁÉÊ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÃÎ»Ô¤Î¥Õー¥É¥É¥é¥¤¥Ö¤Î¼õÉÕ¤Ï12·î6Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢´ó¤»¤é¤ì¤¿¿©ÎÁÉÊ¤Ï¹âÃÎ»Ô¤ÎNPOË¡¿Í¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ò¤É¤â¿©Æ²¤äÊ¡»ãÃÄÂÎ¤Ê¤É¤Ë´óÉÕ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£