BTS V「Winter Ahead（with PARK HYO SHIN）」のミステリアスなMVティザー公開

■MVのフルバージョンは、11月29日14時に公開!

BTSのVと韓国の代表的なボーカリスト、 パク・ヒョシンのデュエット曲「Winter Ahead(with PARK HYO SHIN)」のMVのひとつ目のティザーがで公開された。一般的なティザーに比べて長い1分23秒の映像となっている。

MVの主人公であるVは色味のない寝室で目を覚ます。彼は起きようとするが、夢か現実か区別がつかない数多くの場面が頭に浮かび混乱する。幻想的な雰囲気のティーザーで、Vは多様な姿を見せる。

自分が造った彫像にキスをし、落ち着いた時間を過ごしていたかと思うと、派手な衣装を着てにぎやかなパーティーを楽しむ。続く場面では、本人が彫像をこすったときのように、誰かが自分の顔に触れることを感じ、想いにふける。

彼のビジュアルはすべての場面で非現実的なほど輝きを放ち、映像全般に流れる音楽と感覚的な編集はティザーのミステリーな雰囲気を高めている。

MVのフルバージョンは、楽曲の発売日である11月29日14時にHYBE LABELSのオフィシャルYouTubeチャンネルで解禁。また、11月30日142時にはVとパク・ヒョシンが一緒に出演した「Winter Ahead(with PARK HYO SHIN)」Official MV(Cinematic Still Ver.)が公開される予定だ。

Vとパク・ヒョシンの「Winter Ahead(with PARK HYO SHIN)」は年末にぴったりのジャズポップ。ふたりが共同で作業したメロディと米国のジャズボーカリストのノラ・ジョーンズ「Don’t know why」の作詞家ジェシー・ハリス(Jesse Harris)が参加した歌詞が温もりを届ける。

(P)&(C)BIGHIT MUSIC

リリース情報

2024.11.29 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Winter Ahead (with PARK HYO SHIN)」

2024.12.06 ON SALE

DIGITAL SINGLE「White Christmas (with V of BTS)」

BTS OFFICIAL SITE

https://bts-official.jp/

http://www.universal-music.co.jp/bts/