クリープハイプの新曲「生レバ」と、DMM TVオリジナルドラマ『外道の歌』の映像による予告編映像が公開となった。「生レバ」は原作のファンである尾崎世界観が、ドラマのために書き下ろした楽曲で、敢えて歌詞に意味を持たせず“音”に重きを置いた、これまでのクリープハイプの楽曲とは一味異なる渾身の一曲となっている。本楽曲は、12月4日にリリースする3年ぶり7枚目のアルバム『こんなところに居たのかやっと見つけたよ』に収録されるが、予告編映像では「生レバ」の一部をいち早く聴くことができるため、ぜひチェックして欲しい。

2024年12月4日(水)発売[形態・仕様]・初回限定盤:初回限定盤特別仕様 / CD+Blu-ray、短編映画パンフレット、歌詞ブックレット価格:7,700円(税込)・通常盤:ジュエルケース / CD、歌詞ブックレット価格:3,520円(税込)[収録内容]◎CD 全15曲(初回限定盤・通常盤共通)01. ままごと02. 人と人と人と人 *FM802楽曲制作プロジェクト<ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!-×大阪ステーションシティ Sound Scape>03. 青梅 *恋活・婚活マッチングアプリ「Pairs」タイアップソング04. 生レバ *DMM TV オリジナルドラマ『外道の歌』主題歌05. I06. インタビュー *Lemino『NumberTV』テーマ・ソング07. べつに有名人でもないのに08. 星にでも願ってろ *フジテレビ×DLE ショートコントアニメ『ぽちゃーズ』主題歌09. dmrks10. 喉仏 *MBS / TBSドラマイズム『滅相も無い』主題歌11. 本屋の12. センチメンタルママ13. もうおしまいだよさようなら14. あと5秒15. 天の声◎Blu-ray(初回限定盤のみ)短編映画+メイキング映像 収録予約リンク:https://creephyp.lnk.to/7th_album_cd[UNIVERSAL MUSIC STORE限定特典]<クリープハイプと映画館で観る 短編映画 最速上映会>クリープハイプ 12月4日発売アルバム『こんなところに居たのかやっと見つけたよ』初回限定盤Blu-rayに収録される短編映画の最速上映会に対象商品を予約した中から抽選で200名を招待。※当日はクリープハイプも登壇・日時:2024年11月30日(土)日中・会場:都内某所 (当選者のみへ連絡)・備考:会場までの交通費/宿泊費/食事費等費用は各自ご負担でお願いします・対象商品:2024年12月4日発売『こんなところに居たのかやっと見つけたよ』初回限定盤:UMCK-7263通常盤:UMCK-1786・予約期間:2024年10月18日(金)17:00 〜2024年11月4日(月・祝)23:59まで・当選案内:2024年11月13日(水)18:00以降・当選者への参加案内:2024年11月21日(木)18:00以降※UNIVERSAL MUSIC STOREマイページの「お知らせ」にて案内※当選者のみの案内。※当選した場合、参加可否回答アンケートフォームを案内。回答期限までに登録が無い場合は、無効となるため注意。※11月13日(水)〜11月21日(木)の期間中、繰り上げ当選の可能性ありUNIVERSAL MUSIC STORE:https://store.universal-music.co.jp/artist/creephyp/?s13=20241204&stock=0#itemTitle[その他チェーン特典]・タワーレコード:メンバーの“天の声”が出るキーホルダー(声&絵柄A)・HMV:メンバーの“天の声”が出るキーホルダー(声&絵柄B)・TSUTAYA RECORDS:メンバーの“天の声”が出るキーホルダー(声&絵柄C)・クリープハイプオンラインショップ/UNIVERSAL MUSIC STORE:メンバーの“天の声”が出るキーホルダー(声&絵柄D)・ヴィレッジヴァンガード:メンバーの“天の声”が出るキーホルダー(声&絵柄E)・Amazon.co.jp:メガジャケ・楽天ブックス:チケットホルダー・その他・一般店:B2告知ポスター※特典絵柄は後日発表※上記のECショップにて2024年12月4日発売のCDを予約・購入すると、先着で上記オリジナル特典をプレゼント。※特典は数に限りがあるため、発売前でも特典プレゼントを終了する可能性あり。

ライブ情報



2024年11月28日(木):My Hair is Bad<ファイヤーホームランツアー> Zepp Fukuoka12月7日(土):<REDLINE ALL THE FINAL> 幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール12月8日(日):<TOHOKU MUSIC JOURNEY 2024> 夢メッセみやぎ (展示ホールA・B・C)12月21日(土):・22日(日):<back number “anti sleeps tour 2024”> マリンメッセ福岡A館12月29日(日) <FM802 35th ANNIVERSARY “Be FUNKY!!” ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2024ーレディクレ15th-> インテックス大阪12月30日(月):< rockin’on presents COUNTDOWN JAPAN 24/25> 幕張メッセ国際展示場1〜8ホール・イベントホール2025年 1月25日(土):<FUKUOKA MUSIC FES.2025> みずほPayPayドーム福岡◆ライブ詳細ページ:https://www.creephyp.com/news/8/?range=future_event_end_time&sort=asc<ホール&ライブハウス公演>2025年2月8日(土)新潟県民会館2月14日(金)宮城・仙台サンプラザホール2月16日(日)北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru2月19日(水) 大阪フェスティバルホール​2月24日(月・祝)ロームシアター京都 メインホール2月28日(金)千葉・市川市文化会館3月2日(日)熊本・市民会館シアーズホーム夢ホール(熊本市民会館)3月8日(土)群馬・高崎芸術劇場3月9日(日)静岡・アクトシティ浜松 大ホール3月14日(金)神奈川・相模女子大学グリーンホール3月20日(木・祝)岩手・盛岡市民文化ホール3月22日(土)石川・金沢 本多の森北電ホール3月29日(土)香川・サンポートホール高松3月30日(日)広島文化学園HBGホール4月5日(土)沖縄ミュージックタウン音市場<アリーナ公演>2025年5月18日(日)マリンメッセ福岡A館6月12日(木)東京・日本武道館6月13日(金)東京・日本武道館6月28日(土)ポートメッセなごや 第1展示館7月12日(土)大阪城ホール7月13日(日)大阪城ホール7月23日(水)東京・日本武道館7月24日(木)東京・日本武道館