BRAHMAN、7thアルバム『viraha』ジャケットと完全生産限定BOX詳細を公開
BRAHMANが2025年2月26日、『梵唄』以来約7年ぶり通算7枚目となるオリジナルアルバム『viraha』をリリースする。同フルアルバムのジャケットビジュアルおよび、結成30周年を祝した完全生産限定BOXの詳細が公開となった。
◆BRAHMAN 画像
豪華BOX仕様には、BRAHMAN / 河村康輔 / KEIICHI IWATA (7STARS DESIGN) / VIRGOwearworks によるトリプルコラボレーションTシャツをはじめ、BRAHMANのライブを30年撮り続けてきたカメラマン三吉ツカサの184ページにおよぶ写真集、30周年を祝した記念メダルが同梱される。
■7thオリジナルアルバム『viraha』
予約リンク：https://brahman.lnk.to/viraha
【完全生産限定盤(CD＋2DVD＋GOODS)】
PPTF-8168〜8170 22.000円 (税込)
※TOY'S STORE限定販売作品
▼豪華BOX仕様
・ニューアルバムCD
・2DVD
Disc1：六梵全書 Six full albums of all songs Documentary
Disc2：30th Anniversary Best Live Selection
・プレミアムボックス
・30周年記念写真集 (2015-2024) 184P / カメラマン：三吉ツカサ (Showcase)
・30周年記念トリプルコラボレーションTシャツ
〜BRAHMAN × 河村康輔 × KEIICHI IWATA (7STARS DESIGN) × VIRGOwearworks〜
・30周年記念メダル
▲完全生産限定盤
【初回生産限定盤(CD＋2DVD)】
TFCC-81117〜81118 4.400円 (税込)
・ニューアルバムCD
・2DVD
Disc1：六梵全書 Six full albums of all songs Documentary
Disc2：30th Anniversary Best Live Selection
【初回仕様通常盤(CD)】
TFCC-81120 3.300円 (税込)
・ニューアルバムCD
●早期予約特典
・30th Anniversary フォトシート (A4サイズ)
対象予約期間：2024年11月4日(月/祝) 21:00〜12月19日(木)23:59
●店舗購入特典
各特典の対象店舗および詳細は下記にて
https://www.toysfactory.co.jp/artist/brahman/news/detail/6247
■＜BRAHMAN tour viraha＞
3月23日 新潟 LOTS
3月25日 石川・金沢Eight Hall
3月29日 青森 QUARTER
3月30日 岩手・盛岡CLUB CHANGE WAVE
4月05日 宮城・仙台RENSA
4月11日 京都 磔磔
4月13日 兵庫・神戸Harbor Studio
4月15日 岡山 CRAZYMAMA KINGDOM
4月17日 島根・出雲APPOLO
4月19日 香川・高松MONSTER
4月20日 愛媛・松山W studio RED
4月22日 岐阜・柳ヶ瀬 ants
5月22日 愛知・名古屋DIAMOND HALL
5月24日 大阪 Namba Hatch
5月25日 広島 CLUB QUATRO
5月28日 北海道・旭川CASINO DRIVE
5月30日 北海道・札幌PENNY LANE 24
5月31日 北海道・小樽GOLD STONE
6月05日 福岡 DRUM LOGOS
6月07日 熊本 B.9 V1
6月08日 鹿児島 CAPARVO HALL
6月12日 東京 Zepp Haneda
6月19日 栃木・宇都宮HEAVENS ROCK VJ-2
6月21日 福島・郡山HIPSHOT JAPAN
6月27日 静岡 Livehouse浜松窓枠
7月04日 山梨・甲府CONVICTION
7月12日 沖縄・桜坂セントラル
【オフィシャル先行予約】
受付期間：12/3(火)12:00〜12/15(日)23:59
https://eplus.jp/brahman2025/
関連リンク
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