¡Ö±ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ²¿²ó¤«ÇúÈ¯¤·¤¿¡×·ã¤·¤¤¹õ±ì¡¡¥×¥ì¥Ï¥Ö¼°¤ÎÁÒ¸Ë¤Ç²ÐºÒ¡¡ÆâÉô¤¬Á´¾Æ¡¡»¥ËÚ»ÔÇòÀÐ¶è
¡ÊÆ£ÆÀµ¼Ô¡Ë¡Ö¥×¥ì¥Ï¥Ö¤Î¾®²°¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢Èó¾ï¤Ë¹õ¤¤±ì¤¬¤â¤¯¤â¤¯¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÃËÉÂâ¤Ë¤è¤ë¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»¥ËÚ»ÔÇòÀÐ¶èÀî²¼¤Ë¤¢¤ë¥×¥ì¥Ï¥Ö¼°¤ÎÁÒ¸Ë¤Ç¤¹¡£
¸á¸å£²»þ¤¹¤®¡¢ÌÜ·â¼Ô¤ÎÃËÀ¤«¤é¡Ö¥×¥ì¥Ï¥Ö¾®²°¤«¤é¹õ±ì¤È²Ð¤¬¤ß¤¨¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÉÕ¶á¤Î½»Ì±¡Ë¡Ö³°¤Ë½Ð¤¿¤é±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢±ê¤¬°ì½Ö¾å¤¬¤Ã¤Æ²¿²ó¤«ÇúÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½£±»þ´Ö¸å¤Ë¤Û¤Ü¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥×¥ì¥Ï¥Ö¤ÎÆâÉô¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤³¤Î²Ð»ö¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤ÏÆ»±ûÆ»¤Î»¥ËÚ¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸¶á¤¯¤Î¡¢¹©¾ì¤Ê¤É¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö°ì³Ñ¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ç²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£