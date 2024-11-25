¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤ÎÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¡ÖGOOD SMILE STORE¡×¤¬¥Þ¥ë¥¤¥·¥Æ¥£²£ÉÍ¤Ë12·î13Æü¤Ë¥ªー¥×¥ó
12·î13Æü ¥ªー¥×¥óÍ½Äê
½»½ê¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¹âÅç2ÃúÌÜ19－12 ¥Þ¥ë¥¤¥·¥Æ¥£²£ÉÍ B2F
±Ä¶È»þ´Ö¡§10»þ30Ê¬～20»þ30Ê¬¤Þ¤Ç
¡¡¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ï¡¢Æ±¼ÒÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¡ÖGOOD SMILE STORE¡×¤ò12·î13Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¸©¡¦²£ÉÍ¤Î¥Þ¥ë¥¤¥·¥Æ¥£²£ÉÍB2F¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖGOOD SMILE STORE¡×¤Ç¤Ï¡Ö¤Í¤ó¤É¤í¤¤¤É¡×¡ÖPOP UP PARADE¡×¡Ö¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×¤Ê¤É¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Î¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤äSMILE BASE CAFE¤Ë¤ÆÈÎÇä¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤â°ìÉôÈÎÇä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âGOOD SMILE STORE¤Î¥ªー¥×¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥°¥Ã¥º¾¦ÉÊ¤ä¹ØÆþÆÃÅµÅù¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢¸åÆü¸ø³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Å¹ÊÞ¾ðÊó
Å¹ÊÞÌ¾¡§GOOD SMILE STORE
½»½ê¡§¢©220-0011
¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¹âÅç2ÃúÌÜ19－12¥Þ¥ë¥¤¥·¥Æ¥£²£ÉÍ B2F
±Ä¶È»þ´Ö:10»þ30Ê¬～20»þ30Ê¬¤Þ¤Ç
(C) GOOD SMILE COMPANY
¢¨¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢º£¸å¤Î¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Î½ÐÅ¸¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦POP UP STORE¤Ç¤âÈÎÇä¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨º®»¨¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀ°Íý·ô¤ÎÂÐ±þ¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞÈÎÇä¾¦ÉÊ¤Îºß¸Ë¾õ¶·¤ÏÆü¡¹ÊÑÆ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹°Ù¡¢¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£