¡Ú¿·¥¢¥Ë¥á¡ÛÀÄ½ÕÁ´³«¥é¥Ö¥³¥á¡ØÀµÈ¿ÂÐ¤Ê·¯¤ÈËÍ¡Ù2026Ç¯1·îÊüÁ÷·èÄê
Âç¥Ò¥Ã¥È¥³¥ß¥Ã¥¯¡ØÀµÈ¿ÂÐ¤Ê·¯¤ÈËÍ¡Ù¤ÎTV¥¢¥Ë¥á²½¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Æ±ºî¤Ï2024Ç¯11·î25Æü¤Ë¡Ø¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÇºÇ½ªÏÃ¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡ØÀµÈ¿ÂÐ¤Ê·¯¤ÈËÍ¡Ù¤Ï¡Ø¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿°¤²ìÂô¹ÈÃã¤ÎÌ¡²è¡£
Ä¶¸µµ¤¤Ê¥®¥ã¥ë¤ÎÃ«¤È¡¢ÊªÀÅ¤«¤Ê¥á¥¬¥ÍÍ¥ÅùÀ¸¤ÎÎëÌÚ¡£°ì¸«ÀµÈ¿ÂÐ¤È»×¤ï¤ì¤ë2¿Í¤¬¼Â¤Ï¼æ¤«¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ã«¤Î¹ðÇò¤«¤é¸òºÝ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦ÀÄ½ÕÁ´³«¤Ê¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤À¡£
¹ðÇò¤¬Êª¸ì¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ðÇò¸å¤Î¸òºÝ¤¬¼ç´ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô135ËüÉô¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¤ò´Þ¤à¡Ë¤òÄ¶¤¨¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌ¡²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2024Ç¯11·î25Æü¤ËºÇ½ªÏÃ¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó¡¢¡ØÀµÈ¿ÂÐ¤Ê·¯¤ÈËÍ¡Ù¤ÎTV¥¢¥Ë¥á²½¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
À©ºî¤Ï¡Ø¾®»ÔÌ±¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¡Ø¥¢¥ó¥Ç¥Ã¥É¥¬¡¼¥ë¡¦¥Þ¡¼¥À¡¼¥Õ¥¡¥ë¥¹¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥é¥Ñ¥ó¥È¥é¥Ã¥¯¡£
TVÊüÁ÷¤Ï2026Ç¯1·î¤òÍ½Äê¡£
TV¥¢¥Ë¥á²½¤Î·èÄê¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¸¶ºî¼Ô¤Î°¤²ìÂô¹ÈÃã¤«¤é¤ª½Ë¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤È¡ÖÎëÌÚ¤ÈÃ«¤¿¤Á¤¬Æ°¤¤¤ÆÃý¤ë¡Ä¡Ä¡ª¡¡ËÜÅö¤Ë¡©¡¡ÊüÁ÷¤Ï¤Þ¤ÀÀè¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÀµÈ¿ÂÐ¤Ê·¯¤ÈËÍ¡Ù¤ÎÂ³Êó¤Ïº£¸å¸ø¼°HP¤ª¤è¤Ó¸ø¼°X¤Ê¤É¤ÇÈ¯É½¤È¤Ê¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï¤¼¤Ò¤³¤Á¤é¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡ÊC¡Ë°¤²ìÂô¹ÈÃã¡¿½¸±Ñ¼Ò
¡ØÀµÈ¿ÂÐ¤Ê·¯¤ÈËÍ¡Ù¤Ï¡Ø¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿°¤²ìÂô¹ÈÃã¤ÎÌ¡²è¡£
Ä¶¸µµ¤¤Ê¥®¥ã¥ë¤ÎÃ«¤È¡¢ÊªÀÅ¤«¤Ê¥á¥¬¥ÍÍ¥ÅùÀ¸¤ÎÎëÌÚ¡£°ì¸«ÀµÈ¿ÂÐ¤È»×¤ï¤ì¤ë2¿Í¤¬¼Â¤Ï¼æ¤«¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ã«¤Î¹ðÇò¤«¤é¸òºÝ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦ÀÄ½ÕÁ´³«¤Ê¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤À¡£
¹ðÇò¤¬Êª¸ì¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ðÇò¸å¤Î¸òºÝ¤¬¼ç´ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô135ËüÉô¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¤ò´Þ¤à¡Ë¤òÄ¶¤¨¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌ¡²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2024Ç¯11·î25Æü¤ËºÇ½ªÏÃ¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£
À©ºî¤Ï¡Ø¾®»ÔÌ±¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¡Ø¥¢¥ó¥Ç¥Ã¥É¥¬¡¼¥ë¡¦¥Þ¡¼¥À¡¼¥Õ¥¡¥ë¥¹¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥é¥Ñ¥ó¥È¥é¥Ã¥¯¡£
TVÊüÁ÷¤Ï2026Ç¯1·î¤òÍ½Äê¡£
TV¥¢¥Ë¥á²½¤Î·èÄê¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¸¶ºî¼Ô¤Î°¤²ìÂô¹ÈÃã¤«¤é¤ª½Ë¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤È¡ÖÎëÌÚ¤ÈÃ«¤¿¤Á¤¬Æ°¤¤¤ÆÃý¤ë¡Ä¡Ä¡ª¡¡ËÜÅö¤Ë¡©¡¡ÊüÁ÷¤Ï¤Þ¤ÀÀè¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÀµÈ¿ÂÐ¤Ê·¯¤ÈËÍ¡Ù¤ÎÂ³Êó¤Ïº£¸å¸ø¼°HP¤ª¤è¤Ó¸ø¼°X¤Ê¤É¤ÇÈ¯É½¤È¤Ê¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï¤¼¤Ò¤³¤Á¤é¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡ÊC¡Ë°¤²ìÂô¹ÈÃã¡¿½¸±Ñ¼Ò