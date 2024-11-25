ÀÐÂ¼²ÅÀ®¤µ¤ó¤ÎÈ¾À¸¤òÉÁ¤¯±Ç²è¡ØÀÄ¤¤¥é¥¤¥ª¥ó¡ÙÉ±Ï©¤Ç¤â¾å±Ç¤¬»Ï¤Þ¤ë¡Ö¤´²ÈÂ²¤Î°¦¤¬°ìÈÖ´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡×
¼«ÊÄ¾É¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÀÐÂ¼²ÅÀ®¤µ¤ó¤ÎÈ¾À¸¤òÉÁ¤¯±Ç²è¡ÖÀÄ¤¤¥é¥¤¥ª¥ó¡×¤Î¾å±Ç¤¬¡¢¤ªÎÙ¡¦Ê¼¸Ë¸©¤ÎÉ±Ï©»Ô¤Ç¤â»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÀÐÂ¼²ÅÀ®¤µ¤ó¤ÎÈ¾À¸¤òÉÁ¤¯±Ç²è¡ØÀÄ¤¤¥é¥¤¥ª¥ó¡ÙÉ±Ï©¤Ç¤â¾å±Ç¤¬»Ï¤Þ¤ë¡Ö¤´²ÈÂ²¤Î°¦¤¬°ìÈÖ´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡×
¡ÊÀÐÂ¼²ÅÀ®¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç±Ç²è¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
É±Ï©¤Ç¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ½éÆü¤Ï¡¢½Ð±é¼Ô¤ä´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢ÉñÂæ°§»¢¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±Ç²è¡Ö¿·µïÉÍ¤Ò¤«¤êÊª¸ìÀÄ¤¤¥é¥¤¥ª¥ó¡×¤Ï¡¢RSK»³ÍÛÊüÁ÷¤¬ÁÏÎ©70¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÀÐÂ¼²ÅÀ®¤µ¤ó¤ÎÈ¾À¸¤ò¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤È¥É¥é¥Þ¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·à¾ì¤Ë¤Ï¡¢²ÅÀ®¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê´ÑµÒ¡Ë
¡Ö¤´²ÈÂ²¤Î°¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡Ö²ÅÀ®¤µ¤ó¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¡£Èà¡Ê²ÅÀ®¤µ¤ó¡Ë¤Î¤Ê¤«¤Ë¤º¤Ã¤È»Ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡×
±Ç²è¤Ï¡¢²¬»³¡¦¹áÀî¤ò¤Ï¤¸¤áÅìµþ¡¦Âçºå¤Ê¤É¤Ç¾å±ÇÃæ¤Ç¡¢º£¸å¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤äµþÅÔ¤Ç¤â¾å±Ç¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£