【ライブレポート】安田レイ、初のプラネタリウム公演を開催！中島美嘉「ORION」など星にまつわる名曲カバーも

■「宇宙は遠いけど、私にとっては始まりの場所、故郷だと感じる」(安田レイ)

安田レイが11月24日、東京・有楽町にあるプラネタリウム、コニカミノルタプラネタリアTOKYO(DOME1)にて、『Rei Yasuda Live Tour 2024-2025″Invisible Stitches” ~Over the Moon~』を開催した。

デビュー以来初となるプラネタリウムでの公演に合わせ、星にまつわる名曲のカバーや自身の楽曲から選曲。安田のライブでバンマスを務めるピアノ・クレハリュウイチとの2人編成で、アコースティックアレンジによる楽曲を披露した。

ピアノのイントロが流れ始めると、客席後方から、安田レイが登場。空一面に広がる星空の下、観客に手を振りながらステージへと向かった。1曲目に披露したのは、「きらきら星」として誰もが知る「TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR」。やさしいメロディに会場が包まれたあと、披露されたのはアニメ『魔法科高校の劣等生』のEDテーマ、安田のレパートリーの中でも人気の高い「Mirror」、そして肌寒くなったこの季節にぴったりな安田の冬曲「Let It Snow」。満天の星々の下、中島美嘉「ORION」のカバーが披露されると、季節は移り変わり安田の頭上にはオリオン座が輝いた。

「ようこそ!」という挨拶に加え、学生時代「ORION」をよく歌っていたというエピソードを披露。世界中にある星にまつわる名曲から選曲しました、というMCのあとに披露したのは「When You Wish Upon a Star」。自身のSNSでの披露がきっかけで、先日音源配信を開始したChara「やさしい気持ち」、アニメ『夏目友人帳』のEDテーマ「きみのうた」へと続く。「夜明け」や「一番星」など、歌詞の世界観と星空の演出がリンクし、普段のライブ以上に楽曲の魅力が伝わるパフォーマンスとなった。

MCのあと、披露されたのは「キラメキmoonlight」。タイトルに合わせ、大きな満月が輝く映像演出とリズミカルな演奏で会場を熱くさせた。2024年2月、竹内涼真主演で話題となった劇場版『君と世界が終わる日に FINAL』挿入歌の「Ray of Light」が演奏されると、安田の衣装に合わせたかのような真っ赤な花びらが降り注ぐ映像が流れる。「赤信号」では様々な色のパーティクルがドーム一面を覆うなどプラネタリウムならではの映像演出に会場は魅了された。ドラマ『君と世界が終わる日に』挿入歌の「Not the End」が圧倒的な歌唱力で披露されると会場は大きな拍手で包まれる。

「宇宙は遠いけど、私にとっては始まりの場所、故郷だと感じる」という表現で始まったMCでは、「宇宙で生まれ、地球に憧れ恋する女の子、“Lumi”として歌い始めました」と、17年前、元気ロケッツのメンバーとしてデビューした時のことを振り返った。MCに続き披露された元気ロケッツのデビュー曲「Heavenly star」は、まさにLumiの視点で宇宙から地球を俯瞰する映像演出が加わり、安田のエモーショナルなパフォーマンスをより壮大に演出、本編を締めくくった。

アンコールに応えて再登場。「普段はあまりやらない弾き語りをします」と、自らのピアノ弾き語りで、「blank sky」を披露。「本当に大切なものはたとえ見えなくてもきっとそこにある、私のそばにはあなたがいる」という想いを込めて安田自身が作詞作曲した楽曲で公演の幕を降ろした。

そんな安田は現在全国ツアー中。『Rei Yasuda Live Tour 2024-2025 “Invisible Stitches”』の名古屋・仙台公演ののち、12月には、広州・上海・北京3都市で開催される初の中国ツアー、そして、2025年1月12日大阪・梅田シャングリラ、1月19日には東京・渋谷クラブクアトロにて、バンド形式のライブも決定している。

また本公演でも披露した安田レイによるCharaの「やさしい気持ち」のカバー音源は、現在ストリーミング&ダウンロード配信中。

<セットリスト>

■1st Stage

1 TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR ※カバー

2 Mirror

3 Let It Snow

4 ORION ※中島美嘉カバー

5 When You Wish Upon a Star ※カバー

6 やさしい気持ち ※Charaカバー

7 きみのうた

8 キラメキmoonlight

9 Ray of Light

10 赤信号

11 Not the End

12 Heavenly Star ※元気ロケッツカバー

EN blank sky

■2nd Stage

1 TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR ※カバー

2 Mirror

3 Let It Snow

4 ORION ※中島美嘉カバー

5 Moon River ※カバー

6 やさしい気持ち ※Charaカバー

7 きみのうた

8 キラメキmoonlight

9 Ray of Light

10 赤信号

11 Not the End

12 Never Ever ※元気ロケッツカバー

EN blank sky

