Âç¼êÀ¸ÊÝ4¼ÒÃæ´Ö·è»»¤ÏÂçÉýÁý±×¡¡ÍøÂ©¤äÇÛÅö¶â¤ÎÁý²Ã¤Ç
¡¡Âç¼êÀ¸Ì¿ÊÝ¸±4¼Ò¤Ï4·î¤«¤é9·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÃæ´Ö·è»»¤òÈ¯É½¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤âÍøÂ©¤äÇÛÅö¶â¤Ê¤É¤ÎÁý²Ã¤ÇµîÇ¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÂçÉý¤ÊÁý±×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âç¼êÀ¸ÊÝ³Æ¼Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ËÜ¶È¤Î¤â¤¦¤±¤ò¼¨¤¹±Ä¶ÈÍø±×¤Ë¤¢¤¿¤ë´ðÁÃÍø±×¡ÊÏ¢·ë¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÀ¸Ì¿¤¬Ãæ´Ö·è»»¤Ç¤Ï2015Ç¯¤Î³«¼¨°ÊÍè¡¢²áµîºÇ¹â¤Î4866²¯±ß¡Ê¡Ü36.0¡ó¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¡¢Çã¼ý¤·¤¿²ð¸îºÇÂç¼ê¡Ö¥Ë¥Á¥¤¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡×¤Î¿ô»ú¤â¡¢¤³¤ÎÃæ´Ö´ü¤«¤é·è»»¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âè°ìÀ¸Ì¿¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï3062²¯±ß¡Ê¡Ü41.9¡ó¡Ë¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿¤Ï2985²¯±ß¡Ê¡Ü14.2¡ó¡Ë¡¢½»Í§À¸Ì¿¤Ï2050²¯±ß¡Ê¡Ü37.8¡ó¡Ë¤Ç¡¢4¼Ò¤¤¤º¤ì¤âµîÇ¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÂçÉý¤ÊÁý±×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¶ä¹Ô¤¬3·î¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¶âÍø¤ò²ò½ü¡¢7·î¤ËÄÉ²Ã¤ÇÍø¾å¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤Ê¤«¡¢ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¾Ú·ô¤Ê¤É¤ÎÇÛÅö¶â¤äÍøÂ©¤Î¼ýÆþ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ´ðÁÃÍø±×¤òÂçÉý¤Ë²¡¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âç¼êÀ¸ÊÝ³Æ¼Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ËÜ¶È¤Î¤â¤¦¤±¤ò¼¨¤¹±Ä¶ÈÍø±×¤Ë¤¢¤¿¤ë´ðÁÃÍø±×¡ÊÏ¢·ë¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÀ¸Ì¿¤¬Ãæ´Ö·è»»¤Ç¤Ï2015Ç¯¤Î³«¼¨°ÊÍè¡¢²áµîºÇ¹â¤Î4866²¯±ß¡Ê¡Ü36.0¡ó¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¡¢Çã¼ý¤·¤¿²ð¸îºÇÂç¼ê¡Ö¥Ë¥Á¥¤¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡×¤Î¿ô»ú¤â¡¢¤³¤ÎÃæ´Ö´ü¤«¤é·è»»¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âè°ìÀ¸Ì¿¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï3062²¯±ß¡Ê¡Ü41.9¡ó¡Ë¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿¤Ï2985²¯±ß¡Ê¡Ü14.2¡ó¡Ë¡¢½»Í§À¸Ì¿¤Ï2050²¯±ß¡Ê¡Ü37.8¡ó¡Ë¤Ç¡¢4¼Ò¤¤¤º¤ì¤âµîÇ¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÂçÉý¤ÊÁý±×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¶ä¹Ô¤¬3·î¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¶âÍø¤ò²ò½ü¡¢7·î¤ËÄÉ²Ã¤ÇÍø¾å¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤Ê¤«¡¢ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¾Ú·ô¤Ê¤É¤ÎÇÛÅö¶â¤äÍøÂ©¤Î¼ýÆþ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ´ðÁÃÍø±×¤òÂçÉý¤Ë²¡¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£