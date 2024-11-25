OBS

¼Ì¿¿³ÈÂç

ÂçÊ¬¸©ÆâÍ­¿ô¤Î»ºÃÏ¤Ç¤¢¤ëµÏÃÛ»Ô¤Ç¡¢¿·Á¯¤Ê¥Þ¥¬¥­¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ÖµÏÃÛ¤«¤­³¹Æ»¡×¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¼é¹¾ÏÑ»º¤Î¥Þ¥¬¥­¤òÄó¶¡¡¡¡ÖµÏÃÛ¤«¤­³¹Æ»¡×»Ï¤Þ¤ë¡¡ÂçÊ¬

¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¿È¤ËÇ»½Ì¤µ¤ì¤¿»Ý¤ß¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Þ¥¬¥­¡£¡ÖµÏÃÛ¤«¤­³¹Æ»¡×¤Î»²²ÃÅ¹ÊÞ¤Î°ì¤Ä¡¢³¤Á¯¥Ðー¥Ù¥­¥åー¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥­¥Ä¥­¥Æ¥é¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î»þ´üÃÏ¸µ¤Îµù»Õ¤«¤é»ÅÆþ¤ì¤¿¿·Á¯¤Ê¥Þ¥¬¥­¤¬ÌÖ¾Æ¤­¤ÇÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£

³øÈÓ¤â¿Íµ¤¤È¤¤¤¦¤³¤Á¤é¤ÎÅ¹¤Ç¡¢º£¤Î»þ´ü¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï²´éÚ³øÈÓ¡£¥«¥­¤Î»Ý¤ß¤¬¤´ÈÓ¤Ë¤·¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢°ë¤Î¹á¤ê¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹­¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£

¡Ê¥­¥Ä¥­¥Æ¥é¥¹»°½ÅÌîÌÒÅ¹Ä¹¡Ë¡Ö¤À¤ó¤À¤ó´¨¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¿È¤âÂç¤­¤¯¤Æ»Ý¤ß¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥«¥­¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤ÎË­¤«¤Ê³¤¤Ç¤È¤ì¤¿¿©ºà¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×

»ÔÆâ7Å¹ÊÞ¤Ç¥«¥­¤òÄó¶¡¤¹¤ëµÏÃÛ¤«¤­³¹Æ»¤Ï¡¢ÍèÇ¯2·îº¢¤Þ¤Ç³«ºÅÍ½Äê¡£¥­¥Ä¥­¥Æ¥é¥¹¤Ç¤ÏÊ¡²¬¸©»åÅç»º¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤¿¥Þ¥¬¥­¤òÍèÇ¯5·îº¢¤Þ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£