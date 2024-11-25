¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ ²¤½£³ô¡¡±Ñ£Æ£Ô»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£´¡ó¹â¡¢ÆÈ£Ä£Á£Ø»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£·¡ó¹â¤Ç¼è°ú³«»Ï ²¤½£³ô¡¡±Ñ£Æ£Ô»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£´¡ó¹â¡¢ÆÈ£Ä£Á£Ø»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£·¡ó¹â¤Ç¼è°ú³«»Ï 2024Ç¯11·î25Æü 17»þ14Ê¬ ¤ß¤ó¤«¤ÖFX ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ²¤½£³ô¡¡±Ñ£Æ£Ô»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£´¡ó¹â¡¢ÆÈ£Ä£Á£Ø»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£·¡ó¹â¤Ç¼è°ú³«»Ï ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È Åìµþ³ô¼°¡ÊÂç°ú¤±¡Ë¡á£´£¹£¶±ß¹â¡¢ÀèÊª¼çÆ³¤Ç°ì»þ£³Ëü£¹£°£°£°±ßÂæ²óÉü¾ìÌÌ¤â Ãæ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¡¡¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£±£±¡ó°Â¤Î£³£²£¶£³¡¥£·£¶¤Ç¼è°ú½ªÎ» ÊÆ³ôÀè»þ´Ö³°¡¢½µÌÀ¤±·øÄ´ÃÏ¹ç¤¤Â³¤¯