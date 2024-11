ロケットラボは日本時間2024年11月25日に、「エレクトロン」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていた人工衛星は予定通りの軌道へ投入されたことが、同社のホームページやSNSアカウントで報告されています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

ロケット:エレクトロン(Electron)打ち上げ日時:日本時間2024年11月25日12時55分【成功】発射場:ロケットラボ 第1発射施設(ニュージーランド、マヒア半島)ペイロード:Kinéis 11-15(全25機のうち 11〜15機目)

Mission success.



2 launches in less than 24 hours from 2 pads in 2 different hemispheres. pic.twitter.com/sYK24CoxMW