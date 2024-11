スマートフォンやデジタルオーディオ端末などのアクセサリーブランド「Premium Style」を展開する「PGA」

今回はケースを装着したままでも充電できる、ディズニーキャラクターデザインの「AirPods Pro(第2/第1世代)用 抗菌ソフトケース」を紹介します☆

PGA ディズニー「AirPods Pro(第2/第1世代)用 抗菌ソフトケース」

価格:各2,280円(税込)

販売店舗:Dtimes公式通販『DtimesStore』Amazon店など

ディズニーキャラクターデザインのAirPods Pro(第2/第1世代)用 抗菌ソフトケース。

AirPods Pro本体の美しさを最大限に活かした透明なクリアデザインです。

TPU部分には菌の繁殖を抑えるSIAA(抗菌製品技術協議会)規格準拠の抗菌加工が施され、端末本体を細菌から守り、清潔に保ちます。

ケースを装着したままステータスランプの確認やケーブル充電はもちろん、ワイヤレス充電も可能。

ストラップループに対応し、取り付けに便利なストラップ付きです☆

ミッキーマウス

クラシカルな「ミッキーマウス」が描かれたデザイン。

サイン風に書かれた「ミッキーマウス」の文字にも注目です。

AirPods Pro本体が映えるグッズです☆

くまのプーさん

「くまのプーさん」と「ピグレット」のデザイン。

何かお話をしている様な、ほのぼのとしたシーンが描かれています。

シンプルなデザインながらも、黄色とピンクの差し色がポイントになっています☆

「ミッキーマウス」と「くまのプーさん」の大人デザインのAirPods Proケース!

PGAのディズニー「AirPods Pro(第2/第1世代)用 抗菌ソフトケース」は、Dtimes公式通販『DtimesStore』Amazon店などにて販売中です。

