¥µ¥±¤ÎÍÜ¿£¤äÄ´ÍýË¡³Ø¤Ö¡¡¼ÂºÝ¤Ë¥µ¥±¤ò¤µ¤Ð¤¡Ö¤É¤ó¤¬¤é½Á¡×¤ÇÌ£¤ï¤¦¡¡Äá²¬»Ô¤Î¾®³ØÀ¸
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÃÏ¸µ¤Î»º¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢Äá²¬»Ô¤Î²¹³¤ÃÏ°è¤Ç25Æü¡¢¾®³ØÀ¸¤¬¥µ¥±¤ÎÍÜ¿£¤Î»ÅÊý¤äÄ´Íý¤ÎºÝ¤Î¤µ¤Ð¤Êý¤Ê¤É¤ò³Ø¤ÖÂÎ¸³¼ø¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¬¤Ã¤Á¤êÊá¤Þ¤¨¤í¤èÎ¾¼ê¤Ç¡×¡Ö½Å¤¤¡×
Äá²¬»Ô¤Î²¹³¤ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î»³¤ÎÉúÎ®¿å¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥µ¥±¤ÎÍÜ¿£¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ô¤Ï10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤éÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÃÏ¸µ¤ÎÇÀÎÓ¿å»º¶È¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¹â¤á¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¥µ¥±¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¿¨¤ì¤Æ³Ø¤Ö¼ø¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ä¤ß¾®³Ø¹»¤Î4Ç¯À¸¤¬¥µ¥±¤ÎÍÜ¿£¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Õ²½¾ì¤òË¬¤ì¡¢¥µ¥±¤Î¤Ä¤«¤ßÊý¤äÊá¤Þ¤¨¤¿¥µ¥±¤«¤éÍñ¤òºÎ¤Ã¤Æ¿Í¹©¤Õ²½¤µ¤»¤ë¼ê½ç¤Ê¤É¤ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¡¢³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
»ùÆ¸¡ÖÆñ¤·¤¤¤±¤É³Ú¤·¤¤¡×
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤½¤Î¸å¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¤«¤é¥µ¥±¤Î¤µ¤Ð¤Êý¤ò½¬¤¤¡¢ÊñÃú¤ÇÀÚ¤ê¿È¤Ë¤·¤¿¥µ¥±¤Çºî¤Ã¤¿¡Ö¤É¤ó¤¬¤é½Á¡×¤òÌ£¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ùÆ¸¡ÖÊñÃú¤Î»È¤¤Êý¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥µ¥±¤ÎÂÎ¤ÎÃæ¤âÊ¬¤«¤Ã¤¿¡×
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ºÎ¤Ã¤¿¥µ¥±¤ÎÍñ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÃÕµû¤ÏÍèÇ¯3·î¤ËÃÏ¸µ¤ÎÀî¤ËÊüÎ®¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£