¡ÖÁÇÀ¤Ï¥Þ¥ÞÍ§¤Ë¤Þ¤À¥Ð¥ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¡Ä¡×»Ò°é¤Æ¿¿¤ÃºÇÃæ¤Î¤¢¤ä¤Þ¤óJAPAN¡Ö³èÆ°¤¬¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤ËÍ¿¤¨¤¿°Õ³°¤Ê±Æ¶Á¡×
¤¢¤ä¤Þ¤óJAPAN¤Î¸½Ãæ¿´¥á¥ó¥Ðー3¿Í¤Ï¤¤¤º¤ì¤â»Ò°é¤Æ¿¿¤ÃºÇÃæ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È°ã¤¤¡¢²¼¥Í¥¿¤ò¸ò¤¨¤¿À¹¤ê¾å¤²·Ý¤Î±Æ¶Á¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ç¨¡¨¡ ¡£¡ÊÁ´4²óÃæ¤Î3²ó¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤³¤ì¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤ï¡×¤¢¤ä¤Þ¤óJAPAN¥á¥ó¥Ðー Êì¤È¤·¤Æ¤ÎÁÇ´é¡ÊÁ´16Ëç¡Ë
¤¢¤ä¤Þ¤óJAPAN²ÃÆþ¤Çº§Ìó¤òÇË´þ
¨¡¨¡ 2010Ç¯¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¢²¼¥Í¥¿¤ò¸ò¤¨¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç°û¤ß²ñ¤ä¤ªº×¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡Ö¤¢¤ä¤Þ¤óJAPAN¡×¡£¤Ò¤È¸À¤Ç¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤ÉÔ»×µÄ¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È½¸ÃÄ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤¢¤ä¤Þ¤ó´ÆÆÄ¡§¤³¤ì¤Þ¤Ç¼ò¤ÎÀÊ¤ÇÍá¤Ó¤ë¤Û¤É°û¤ó¤Ç¡¢²¼¥Í¥¿¤ÇÃË¤¿¤Á¤ò½³»¶¤é¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤¤¤¦¡Ö¥®¥ã¥é°û¤ß¡×¤ÎÁö¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¥ßー¥Ïー°û¤ß¡×¡Ö¶â»ý¤Á°û¤ß¡×¤Ê¤É¡¢TPO¤Ë¹ç¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò¤ò¥á¥ó¥Ðー¤ÎÃæ¤«¤éÇÉ¸¯¤·¤Æ°û¤ß²ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¤¤È¤¤Ç¤ÏÇ¯´Ö500²ó¤Û¤É¤Î°û¤ß²ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢°û¤ß²ñÃæ¤â°ÍÍê¤ÎÅÅÏÃ¤¬ÌÄ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡ª°û¤ß²ñ¤Ç²Î¤ï¤ì¤ë¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¡Ø¤Ý¤¤¤Ý¤¤¤Ý¤¤¤Ý¤Ý¤¤¤Ý¤¤¤Ý¤Ôー¡Ù¤âÍÌ¾¤Ç¤¹¡£²Î»ì¤â¤Ê¤«¤Ê¤«²á·ã¤Ç¡¢º£¤Î¥³¥ó¥×¥é¤Ë¤Ï°ú¤Ã¤«¤«¤ê¤½¤¦¤ÊÆâÍÆ¡Ä¡£³èÆ°¤¬Â¿¾¯¤Ê¤ê¤È¤â¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥µ¥à¥®¥ç¥×¥µ¥ëÏÂÅÄ¤µ¤ó¡§º§ÌóÇË´þ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¤¢¤ä¤Þ¤óJAPAN¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤È¤¡¢»ä¤Ë¤Ïº§Ìó¼Ô¤¬¤¤¤Æ¡¢·ëº§¤·¤ÆÈà¤ÎÊë¤é¤¹Ì¾¸Å²°¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É»Å»ö¤ò¼¤á¤¿»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£·ëº§¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë°û¤ßÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë²ÃÆþ¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¤½¤ì¤òº§Ìó¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢ºÇ½é¤Ï±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿Èà¤¬¡¢¡Ö¹ç³Ê¤·¤¿¤é¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿ÂÐ¤·¤Ï¤¸¤á¤Æ¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ»ä¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ã¡¢¤Ê¤ó¤«¤³¤Î¿Í°ã¤¦¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£¡Ö»ä¤¬´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤â¤·¤«¤¿¤¬¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢·ë¶É¡¢º§ÌóÇË´þ¤Ë¡£¤¢¤ä¤Þ¤óJAPAN¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ º§ÌóÇË´þ¡ª¤½¤ì¤ÏÂç¤¤Ê·èÃÇ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¥µ¥à¥®¥ç¥×¥µ¥ëÏÂÅÄ¤µ¤ó¡§º£¤Ç¤â¤¢¤Î¤È¤·ëº§¤·¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¤¢¤ä¤Þ¤óJAPAN¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òËþµÊ¤·¤Æ¡¢10Ç¯¸å¤Î2021Ç¯¤ËÊÌ¤ÎÊý¤È·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤ÎÉ×¤ÏDJ³èÆ°¤ò¤·¤¿µ¢¤êÆ»¤Ë¡¢¿ì¤Ã¤ÆÆ»Ï©¤ÇÄÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ä¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ç¤¹¡£DJ³èÆ°¤â¤¢¤ä¤Þ¤óJAPAN¤Î³èÆ°¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Çº£¤ÎÉ×¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï»Ò¤É¤â¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¹¬¤»¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ÞÍ§¤Ë³èÆ°¤¬¥Ð¥ì¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¤
¨¡¨¡ ¸½ºß¡¢¤¢¤ä¤Þ¤ó´ÆÆÄ¤µ¤ó¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤³¤µ¤ó¡¢¥µ¥à¥®¥ç¥×¥µ¥ëÏÂÅÄ¤µ¤ó¤Î3¿Í¤È¤â¤¬»Ò°é¤ÆÃæ¤È¤Î¤³¤È¡£»Å»ö¤¬¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤¢¤ä¤Þ¤ó´ÆÆÄ¡§¤¿¤·¤«¤Ë»ä¤¿¤Á¤Î·Ý¤Ï»Ò¤É¤â¤Ë°±Æ¶Á¤«¤â¤È»×¤¤Çº¤à¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ËÉ×¤¬¡¢¡Ö¤¢¤ä¤Þ¤óJAPAN¤Î·Ý¤Ï¿Í¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ç¡¢Ã¯¤âº¤¤é¤»¤¿¤ê¡¢¶ì¤·¤á¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¬²¼¥Í¥¿¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î»ä¤¿¤Á¤Î²Î¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö¤Ý¤¤¤Ý¤¤¤Ôー¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¸å¤í¤á¤¿¤¯»×¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤¤¤Ä¤«»Ò¤É¤â¤Ë»ä¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤¤â¡¢¡Ö¿Í¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë»Å»ö¤À¡×¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ µÕ¤Ëº£¤Î¤ª»Å»ö¤¬»Ò°é¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌò¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤¢¤ä¤Þ¤ó´ÆÆÄ¡§»Ò¤É¤â¤ò¤¢¤ä¤¹¤È¤¤Ë¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥µ¥à¥®¥ç¥×¥µ¥ëÏÂÅÄ¤µ¤ó¡§¤¢¤ä¤Þ¤óJAPAN¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¥³¥ß¥åÎÏ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÍ§Ã£¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤ä¸ø±à¤Ç²ñ¤Ã¤¿¹âÎð¼Ô¤ÎÊý¤ÈÏÃ¤¹¤È¤¤ËÌò¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤³¤µ¤ó¡§»ä¤Ï»Å»ö¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤ÈÏÃ¤¹¤Ö¤ó¡¢ÉáÃÊ¤Ï¿Í¸«ÃÎ¤ê¡£»ä¤ÏÊÝ°é±à¤Ë»Ò¤É¤â¤òÍÂ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤«¤Î¥Þ¥Þ¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Þ¥ÞÍ§¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡ »Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤È¤³¤ì¤«¤é¥Þ¥ÞÍ§¤È´Ø¤ï¤ëµ¡²ñ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ä¤Þ¤ó´ÆÆÄ¤µ¤ó¤ä¥µ¥à¥®¥ç¥×¥µ¥ëÏÂÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥Þ¥ÞÍ§¤Ë¤ÏÁÇÀ¤Ï¤Þ¤À¥Ð¥ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤¢¤ä¤Þ¤ó´ÆÆÄ¡§¤¿¤Ö¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Þ¥ÞÍ§¤Ë¤Ï¤¢¤ä¤Þ¤óJAPAN¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÃÎ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤à¤Ê¤é¤½¤¦¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡£»ä¤¬ÊÝ°é±à¤¬¤é¤ß¤Ç¤è¤¯ÏÃ¤¹¤Î¤Ï³°¹ñ¿Í¤ÎÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë¥Ð¥ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¡Ä¡£¼Â¤Ï¡¢¤½¤ÎÊý¤Ë¤¢¤ëÆü¡¢Ï¢ÍíÀè¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ÆLINE¸ò´¹¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤¢¤ä¤Þ¤óJAPAN¤Î³èÆ°¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë·Ç¼¨ÈÄ¤ÈÉ³¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¸ò´¹¸å¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤Þ¤º¤¤¤È»×¤¤¡¢ÊÌ¤ì¤¿Ä¾¸å¤ËÉ¬»à¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅê¹Æ¤ò¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£Á´Éô¤Ç²¿É´·ï¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡ª
¥µ¥à¥®¥ç¥×¥µ¥ëÏÂÅÄ¤µ¤ó¡§»ä¤Ï¤Þ¤À¥Þ¥ÞÍ§¤È¸À¤¨¤ë¥Þ¥ÞÍ§¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¼þ¤ê¤Ë¤Ï¥Ð¥ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Æ±¤¸»þ´ü¤Ë½Ð»º¤·¤¿¤¢¤ä¤Þ¤óJAPAN¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥Þ¥ÞÍ§¡£¤Ç¤âº£¸å¤Ï»Ò¤É¤â¤¬ÊÝ°é±à¤Ê¤É¤ËÆþ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¤Ç¡¢¼þ¤ê¤Ë¥Ð¥ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£»ä¤¿¤Á¤Î³èÆ°¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¬¼õ¸³¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ë±Æ¶Á¤·¤½¤¦¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤³¤µ¤ó¡§»ä¤Ï¥Þ¥ÞÍ§¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤òÍÂ¤±¤Æ¤¤¤ëÊÝ°é±à¤ÎÀèÀ¸¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿Æ¤Î¿¦¶ÈÍó¤Ë¡Ö¤¢¤ä¤Þ¤óJAPAN³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤ÆÄó½Ð¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡ ¥Þ¥ÞÍ§¤ËÃÎ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¢¤ä¤Þ¤ó´ÆÆÄ¤µ¤ó¡§»Ò¤É¤â¤¬¿Æ¤Î¿¦¶È¤ÇÈò¤±¤é¤ì¤¿¤é·ù¤À¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¤³¤Î¤³¤È¤Ç¥Þ¥ÞÍ§¤«¤éÈò¤±¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤ä¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¥³¥¢¥á¥ó¥Ðー°Ê³°¤Î¥æー¥¹¥á¥ó¥Ðー¤Î¥Þ¥Þ¤«¤é¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î³èÆ°¤Ë¤¹¤´¤¤·ù°´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ÞÍ§¤¬¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÌ£Êý¤¬Â¿¤¤¤Ê¤«¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³°¤Ë½Ð¤ì¤Ð¤½¤¦¤¤¤¦È¿±þ¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¡£º£¸å»ä¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë·É±ó¤µ¤ì¤¿¤é¤Ä¤é¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
PROFILE¡¡¤¢¤ä¤Þ¤ó´ÆÆÄ
¤¢¤ä¤Þ¤ó¤«¤ó¤È¤¯¡£1979Ç¯·²ÇÏ¸©À¸¤Þ¤ì¡£2009Ç¯¤Ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹½¸ÃÄ¡Ö¤¢¤ä¤Þ¤óJAPAN¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢2010Ç¯¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¤½¤Î¸å¡¢¸Ä¿Í»öÌ³½ê¡Ö¤¢¤ä¤Þ¤óJAPAN³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢°û¤ß²ñ¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡£2023Ç¯¤Ë½Ð»º¤·¡¢ÃË¤Î»Ò¤ò»Ò°é¤ÆÃæ¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¼ò°æÌÀ»Ò¡¡¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿¤¢¤ä¤Þ¤ó´ÆÆÄ