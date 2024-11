¥¿¥Ë¥¿¤Î¡Ö¥­¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¡×¥â¥Ç¥ëÂÎÁÈÀ®·×¡¢ÀÇ¹þ220Ëü±ß¤Ç¶ÈÌ³ÍÑÈÎÇä·èÄê¡ª

SNKとタニタがコラボ、30周年記念商品を発表!「キング・オブ・ファイターズ」モデルの体組成計など登場株式会社SNKと株式会社タニタが、コラボレーション商品を発表する体験取材会を開催した。今回のコラボは、SNKの人気格闘ゲーム「ザ・キング・オブ・ファイターズ」シリーズが今年30周年を迎えたことを記念して実施される。体験取材会ではSNK社の松原健二社長とタニタ社の谷田千里社長が出席した。谷田社長は、「ザ・キング・オブ・ファイターズ」シリーズへの思いを語りつつ、コラボ商品の詳細を説明した。ラインナップには、業務用のマルチ周波数体組成計、歩数計、温湿度計の3種類が含まれ、特に体組成計はタニタの業務用体組成計のフラッグシップモデルをベースに、測定後に「KOF '98」がプレイできるというユニークな機能を持っている。「体と心の健康をサポートする体制を整えた」と谷田社長は強調し、業務用として受注販売される体組成計は220万円(税込み)で受注生産での販売とした。家庭用の温湿度計と歩数計は3,250円(税込み)で、タニタオンラインショップ限定で販売される。温湿度計はNEOGEOのロゴが印刷された「NEOGEOモデル」と「キング・オブ・ファイターズ」シリーズのキャラクターの草薙京が印刷された「THE KING OF FIGHTERSモデル」の二種となっている。このコラボ商品の開発背景には、ファンの健康づくりをサポートしたいという思いが込められている。谷田社長は、「ザ・キング・オブ・ファイターズ」シリーズのファンに向けた健康支援を語り、ゲームと健康を結びつけた新たな試みの意義を強調した。体験取材会では両社長による「KOF '98」の対戦デモンストレーションも行われた。トークセッションではタニタの研究員が推定した「ザ・キング・オブ・ファイターズ」に登場するキャラクターの体組成を紹介するコーナーも設けられ、草薙京や八神庵、チャン・コーハン、不知火舞などのキャラクターが取り上げられ、それぞれの体格や筋肉量について詳しい分析が行われた。草薙京「草薙京」は引き締まった体格で、空手選手やレスリング選手のような筋肉質な身体を持つとし、全体的にバランスが良く、攻撃と防御が可能な体型をしているとされた。八神庵「八神庵」は京と比較して少し筋肉量が多く、非常にスタイルの良いキャラクターであることが紹介された。上半身の強さが印象的で、鋭いパンチを持つ彼の体組成についても言及された。チャン・コーハン「チャン・コーハン」はシリーズ最重量のキャラクターで、身長227cm、体重306kg、推定筋肉量は225.8kgと紹介。その巨体は力士の身長を30cmほど伸ばしたような体型だと評価された。基礎代謝量も非常に高く、カロリー消費が大きいことが指摘された。不知火舞「不知火舞」はスピードを活かした技を使いこなすキャラクターで、筋肉量が多くバランスの取れた体型であることが強調された。特に足の筋肉量が多く、キックや素早い動作が得意とされた。■『KOF』コラボ商品ページマルチ周波数体組成計 _THE KING OF FIGHTERSモデル3Dセンサー搭載歩数計 _NEOGEOモデルデジタル温湿度計 _NEOGEOモデル _THE KING OF FIGHTERSモデル