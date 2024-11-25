DDT¡¦¥µ¥¦¥Ê¥«¥ß¡¼¥Ê¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ·èÄê¡¢¸ÂÄê¥¢¥¯¥¹¥¿¤Ê¤ÉÆÃÅµ¤â¸ø³«
DDT¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Î¥µ¥¦¥Ê¹¥¤¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢The37KAMIINA¡¿¥µ¥¦¥Ê¥«¥ß¡¼¥Ê¤Î¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡Ø¸òº¹¤¹¤ëÇ®ÇÈ¡Ù¡ÊÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ë¤¬¡¢11·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢12·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¡¢¾¡Ëó½ÖÇÏ¡¢MAO¡¢¾åÌîÍ¦´õ¡¢To-y¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£12·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡¢Åìµþ¡¦¿ÀÊÝÄ®¤Î½ñÀô¥°¥é¥ó¥Ç¤Ë¤ÆÂÐÌÌ¤Ç¤Î¤ªÅÏ¤·²ñ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ç¤ÏÆÃÅµ¤¬¤¹¤Ù¤Æ°ì¿·¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤³¨ÊÁ¤¬Â·¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥µ¥¦¥Ê¥«¥ß¡¼¥Ê¡Ø¸òº¹¤¹¤ëÇ®ÇÈ¡Ù12·î3Æü¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥ó²ñÆÃÅµ
¥µ¥¦¥Ê¥«¥ß¡¼¥Ê¤Ï¡¢¾¡Ëó½ÖÇÏ¡¢MAO¡¢¾åÌîÍ¦´õ¡¢To-y¤Î£´¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¡¢¥µ¥¦¥Ê¹¥¤¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¡Ø¥Þ¥Ä¥³¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
MAO¤Ï¡Ö¥µ¥¦¥Ê¥«¥ß¡¼¥Ê¤òÁÈ¤ó¤Ç¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¡¢¤Þ¤À¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤É½¾ð¤ä¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤ê¤È¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
https://muvus.jp/muvus/cmdtyList.php?cat=G2UKCVyJvhUj
¡¦»ØÄêÁª¼ê£±Ì¾¤Î¥µ¥¤¥ó¡Ê°¸Ì¾¤Ê¤·¡Ë
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ë»£±Æ¤·¤¿»ØÌ¾Áª¼ê¥½¥í¤Î¥Á¥§¥£±Ëç¡Ê¥µ¥¤¥ó¤Ê¤·¡Ë
¡¦»ØÌ¾Áª¼ê¤Ë¤è¤ëÌ¾Á°¡Ê¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¡Ë¸Æ¤Ó¤«¤±
¡¦»ØÄêÁª¼ê£±Ì¾¤Î¥µ¥¤¥ó¡Ê1ºý¤Î¤ß¡¦°¸Ì¾¤Ê¤·¡Ë
¡¦»ØÄêÁª¼ê¤ÎÀ¸¼Ì¿¿Ëç2Ëç¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê³¨ÊÁ¡Ë
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ë»£±Æ¤·¤¿»ØÌ¾Áª¼ê¥½¥í¤Î¥Á¥§¥£±Ëç¡Ê¥µ¥¤¥ó¤Ê¤·¡Ë
¡¦»ØÌ¾Áª¼ê¤Ë¤è¤ëÌ¾Á°¡Ê¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¡Ë¸Æ¤Ó¤«¤±
2ºý·ôÆÃÅµÀ¸¼Ì¿¿
¡¦£´Ì¾Á´°÷¤Î¥µ¥¤¥ó¡Ê1ºý¤Î¤ß¡¿°¸Ì¾¤Ê¤·¡Ë
¡¦À¸¼Ì¿¿9Ëç¡Ê2ºý¤ÎÆÃÅµÀ¸¼Ì¿¿Á´¤Æ¡á8Ëç¡Ü½¸¹ç£±Ëç¡¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê³¨ÊÁ¡Ë
¡¦4¿Í½¸¹ç¤ÎA2¥Ý¥¹¥¿¡¼¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê³¨ÊÁ¡Ë
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ë»£±Æ¤·¤¿»ØÌ¾Áª¼ê£´¿Í¤Î½¸¹ç¥Á¥§¥£±Ëç¡Ê¥µ¥¤¥ó¤Ê¤·¡Ë
¡¦Áª¼êÁ´°÷¤Ë¤è¤ëÌ¾Á°¡Ê¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¡Ë¸Æ¤Ó¤«¤±
5ºý·ôÆÃÅµÀ¸¼Ì¿¿¡Ê¤³¤Á¤é¤Î1Ëç¤Ë2ºý·ô¤ÎÆÃÅµÀ¸¼Ì¿¿Á´¤Æ¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¡Ë
5ºý·ôÆÃÅµ¥Ý¥¹¥¿¡¼
¡¦£´Ì¾Á´°÷¤Î¥µ¥¤¥ó¡Ê1ºý¤Î¤ß¡¦°¸Ì¾¤Ê¤·¡Ë
¡¦À¸¼Ì¿¿6Ëç¡Ê¥½¥í¡ß£´Ëç¡¢½¸¹ç2Ëç¡¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê³¨ÊÁ¡Ë
¡¦4¿Í½¸¹ç¤ÎA£²¥Ý¥¹¥¿¡¼¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê³¨ÊÁ¡Ë
¡¦¥¹¥¯¥¨¥¢¥¿¥¤¥×¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É£´¸Ä¡Ê¥½¥í¡ß£´¸Ä¡¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¡Ë
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ë»£±Æ¤·¤¿»ØÌ¾Áª¼ê£´¿Í¤Î½¸¹ç¥Á¥§¥£±Ëç¡Ê¥µ¥¤¥ó¤Ê¤·¡Ë
¡¦Áª¼êÁ´°÷¤Ë¤è¤ëÌ¾Á°¡Ê¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¡Ë¸Æ¤Ó¤«¤±
10ºý·ôÆÃÅµÀ¸¼Ì¿¿
10ºý·ôÆÃÅµ¥Ý¥¹¥¿¡¼
10ºý·ôÆÃÅµ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡Ê¥¹¥¯¥¨¥¢¥¿¥¤¥×¡Ë
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡ÛDDT¥×¥í¥ì¥¹¡¦¥µ¥¦¥Ê¥«¥ß¡¼¥Ê ½é¤Î¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤ªÅÏ¤·²ñ¤¬·èÄê¡¢¥¢¥¯¥¹¥¿¤Ê¤ÉÆÃÅµÆâÍÆ¤âÈ¯É½
¥µ¥¦¥Ê¥«¥ß¡¼¥Ê¤Ï¡¢¾¡Ëó½ÖÇÏ¡¢MAO¡¢¾åÌîÍ¦´õ¡¢To-y¤Î£´¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¡¢¥µ¥¦¥Ê¹¥¤¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¡Ø¥Þ¥Ä¥³¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
MAO¤Ï¡Ö¥µ¥¦¥Ê¥«¥ß¡¼¥Ê¤òÁÈ¤ó¤Ç¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¡¢¤Þ¤À¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤É½¾ð¤ä¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤ê¤È¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ¾ÜºÙ
https://muvus.jp/muvus/cmdtyList.php?cat=G2UKCVyJvhUj
¢£1ºý·ô
¡¦»ØÄêÁª¼ê£±Ì¾¤Î¥µ¥¤¥ó¡Ê°¸Ì¾¤Ê¤·¡Ë
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ë»£±Æ¤·¤¿»ØÌ¾Áª¼ê¥½¥í¤Î¥Á¥§¥£±Ëç¡Ê¥µ¥¤¥ó¤Ê¤·¡Ë
¡¦»ØÌ¾Áª¼ê¤Ë¤è¤ëÌ¾Á°¡Ê¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¡Ë¸Æ¤Ó¤«¤±
¢££²ºý·ô
¡¦»ØÄêÁª¼ê£±Ì¾¤Î¥µ¥¤¥ó¡Ê1ºý¤Î¤ß¡¦°¸Ì¾¤Ê¤·¡Ë
¡¦»ØÄêÁª¼ê¤ÎÀ¸¼Ì¿¿Ëç2Ëç¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê³¨ÊÁ¡Ë
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ë»£±Æ¤·¤¿»ØÌ¾Áª¼ê¥½¥í¤Î¥Á¥§¥£±Ëç¡Ê¥µ¥¤¥ó¤Ê¤·¡Ë
¡¦»ØÌ¾Áª¼ê¤Ë¤è¤ëÌ¾Á°¡Ê¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¡Ë¸Æ¤Ó¤«¤±
2ºý·ôÆÃÅµÀ¸¼Ì¿¿
¢£5ºý·ô
¡¦£´Ì¾Á´°÷¤Î¥µ¥¤¥ó¡Ê1ºý¤Î¤ß¡¿°¸Ì¾¤Ê¤·¡Ë
¡¦À¸¼Ì¿¿9Ëç¡Ê2ºý¤ÎÆÃÅµÀ¸¼Ì¿¿Á´¤Æ¡á8Ëç¡Ü½¸¹ç£±Ëç¡¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê³¨ÊÁ¡Ë
¡¦4¿Í½¸¹ç¤ÎA2¥Ý¥¹¥¿¡¼¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê³¨ÊÁ¡Ë
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ë»£±Æ¤·¤¿»ØÌ¾Áª¼ê£´¿Í¤Î½¸¹ç¥Á¥§¥£±Ëç¡Ê¥µ¥¤¥ó¤Ê¤·¡Ë
¡¦Áª¼êÁ´°÷¤Ë¤è¤ëÌ¾Á°¡Ê¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¡Ë¸Æ¤Ó¤«¤±
5ºý·ôÆÃÅµÀ¸¼Ì¿¿¡Ê¤³¤Á¤é¤Î1Ëç¤Ë2ºý·ô¤ÎÆÃÅµÀ¸¼Ì¿¿Á´¤Æ¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¡Ë
5ºý·ôÆÃÅµ¥Ý¥¹¥¿¡¼
¢£10ºý·ô
¡¦£´Ì¾Á´°÷¤Î¥µ¥¤¥ó¡Ê1ºý¤Î¤ß¡¦°¸Ì¾¤Ê¤·¡Ë
¡¦À¸¼Ì¿¿6Ëç¡Ê¥½¥í¡ß£´Ëç¡¢½¸¹ç2Ëç¡¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê³¨ÊÁ¡Ë
¡¦4¿Í½¸¹ç¤ÎA£²¥Ý¥¹¥¿¡¼¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê³¨ÊÁ¡Ë
¡¦¥¹¥¯¥¨¥¢¥¿¥¤¥×¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É£´¸Ä¡Ê¥½¥í¡ß£´¸Ä¡¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¡Ë
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ë»£±Æ¤·¤¿»ØÌ¾Áª¼ê£´¿Í¤Î½¸¹ç¥Á¥§¥£±Ëç¡Ê¥µ¥¤¥ó¤Ê¤·¡Ë
¡¦Áª¼êÁ´°÷¤Ë¤è¤ëÌ¾Á°¡Ê¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¡Ë¸Æ¤Ó¤«¤±
10ºý·ôÆÃÅµÀ¸¼Ì¿¿
10ºý·ôÆÃÅµ¥Ý¥¹¥¿¡¼
10ºý·ôÆÃÅµ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡Ê¥¹¥¯¥¨¥¢¥¿¥¤¥×¡Ë
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡ÛDDT¥×¥í¥ì¥¹¡¦¥µ¥¦¥Ê¥«¥ß¡¼¥Ê ½é¤Î¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤ªÅÏ¤·²ñ¤¬·èÄê¡¢¥¢¥¯¥¹¥¿¤Ê¤ÉÆÃÅµÆâÍÆ¤âÈ¯É½