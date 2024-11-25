¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡½÷Í¥¤Î»ÖÅÄÌ¤Íè¡Ê31¡Ë¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£

¡¡»ÖÅÄ¤Ï¡ÖÎ¹¿§¤Î»£±Æ¤Ç¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ë­ÅÄ»Ô¤ÎÊý¡¹¤«¤éÁÇÅ¨¤ÊÂ£¤êÊª¤¬ÆÏ¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö´é¤è¤êÂç¤­¤¤!?¡Ø¤È¤è¤¿¤ÎÍü¡¡°¦ÅæÍü¡Ù¤ò¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡¡¥¸¥ã¥ó¥ÜÍü¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£

¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÍüÂç¹¥¤­¤Ê¤Î¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Öº£¤«¤é¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡Á¡Á¡Á¡×¤È¡¢Íü¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ü¡¼¥ê¥ó¥°¤Îµå¤«¤È»×¤Ã¤¿www¡×¡Ö¤Ç¤±¤§¡Á¡ª¡×¡Ö¤Ç¤«¤Ã¡ª¡×¡ÖÌ¤Íè¤Á¤ã¤ó¤Î´é¤è¤ê¥Ç¥«¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ç¥«¡¡¤Ç¤â´é¤â¾®¤µ¤¤¡×¡Ö´é¤¬¾®¤µ¤¹¤®¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è!!¡×¡ÖÌ¤Íè¤Î´é¤¬¾®¤µ¤¹¤®¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£