¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤á¤°¤êÂç°æÀîÎ®°è¤Î»ÔÄ®¤ÈJRÅì³¤¼ÒÄ¹¤¬°Õ¸«¸ò´¹¡ÚÀÅ²¬¡Û
¥ê¥Ë¥¢ÌäÂê¤ò¤á¤°¤ê24Æü¡¢Âç°æÀîÎ®°è¤Î¼óÄ¹¤é¤ÈJRÅì³¤¤Î¼ÒÄ¹¤Ë¤è¤ë°Õ¸«¸ò´¹²ñ¤¬³«¤«¤ìJRÅì³¤¤ÏÃÏ¸µ½»Ì±¤ËÄ¾ÀÜÀâÌÀ¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÀß¤±¤¿¤¤¤ÈÄó°Æ¤·Î®°è»ÔÄ®¤Ï¤ª¤ª¤à¤ÍÎ»¾µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
9¤«·î¤Ö¤ê¤Ë³«¤«¤ì¤¿JRÅì³¤¤ÎÃ°±©¼ÒÄ¹¤ÈÂç°æÀîÎ®°è10»ÔÄ®¤Î¼óÄ¹¤é¤Ë¤è¤ë¡É¥ê¥Ë¥¢ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°Õ¸«¸ò´¹²ñ¡É¤ÏJRÅì³¤¤ÎÃ°±©¼ÒÄ¹¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊJRÅì³¤ Ã°±©¼ÒÄ¹¡Ë
¡ÖÁ°²ó¤Î°Õ¸«¸ò´¹²ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÎÏ¶¯¤¤¸å²¡¤·¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Üー¥ê¥ó¥°Ä´ºº¤Î·ï¡¢9·î¤Ë¤Ï¸©ÆâÄ´ºº¤Î¼Â»Ü¤òÎ»²ò¤¹¤ëÊ¸½ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Î®°è¤Î³§ÍÍ¤ÎÂçÊÑ¤ÊÍý²ò¤È»Ù±ç¤Ë²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Üー¥ê¥ó¥°Ä´ºº¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©¤ÏÀî¾¡Á°ÃÎ»ö¤¬ºßÇ¤Ãæ¡Ö¿å¤ÎÎ®½Ð¤ä´Ä¶¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë·üÇ°¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¸©¶300m¼êÁ°¤«¤é¤ÎÄ´ºº¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Àî¾¡Á°ÃÎ»ö¤Î¼Ç¤Ä¾¸å¤Ë¸©¤ÎÀìÌçÉô²ñ¤ÇµÄÏÀ¤¬Á°¿Ê¡£2024Ç¯9·îÂç°æÀîÎ®°è»ÔÄ®¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤¹¤ëÍø¿å´Ø·¸¶¨µÄ²ñ¤ÎÎ»²ò¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¸©Æâ¤ÎÄ´ºº¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¤Ç¡¢Î®°è»ÔÄ®Â¦¤«¤é¤ÏJRÅì³¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Üー¥ê¥ó¥°Ä´ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¿¥¤¥à¥êー¤Ê¾ðÊó¶¦Í¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢¡Ö³«¶È¸å¤ÎÃÏ°è·ÐºÑ¤Ø¤Î¸ú²Ì¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹
¤½¤·¤Æ¡¢JRÅì³¤¤«¤é¿·¤¿¤ÊÄó°Æ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Î®°è»ÔÄ®¤Î½»Ì±¤ÎÉÔ°Â²ò¾Ã¤Î¤¿¤á¤Ë¤âJRÅì³¤¤«¤é½»Ì±¤ËÀâÌÀ¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÀß¤±¤¿¤¤¤ÈÄó°Æ¡£Î®°è»ÔÄ®¤Ï¤ª¤ª¤à¤ÍÎ»¾µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñµÄ¸å¡¢Ã°±©¼ÒÄ¹¤Ï¡Ä¡£
¡ÊJRÅì³¤ Ã°±©¼ÒÄ¹¡Ë
¡ÖÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤Ë¤è¤ê¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅö¼Ò¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÍý²ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£²¿¤é¤«¤Î¤«¤¿¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤äÊýË¡¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡¿ÀÅ²¬¹©¶è¤Ë°ìÆü¤Ç¤âÁá¤¯Ãå¼ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¡£¤´Íý²ò¡¢¤´¶¨ÎÏ¤òÄº¤±¤ë¤è¤¦ÁÐÊý¸þ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
ÅçÅÄ»Ô¤ÎÀ÷Ã«»ÔÄ¹¤Ï¡ÖÍ°ÕµÁ¤Ê°Õ¸«¸ò´¹¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿
¡ÊÅçÅÄ»Ô À÷Ã«»ÔÄ¹¡Ë
¡Ö²¿¿Í¤«¤«¤é°Õ¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿å¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔ°Â¤ò»ý¤Ä»ÔÌ±¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¡Ö¸©¤ÎÀìÌçÉô²ñ¤ä¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°²ñµÄ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Æ²Ê³ØÅª¡¦¹©³ØÅª¤ËÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ªÎ®°è¤ÎÊý¤ÏÀøºßÅª¤ÊÉÔ°Â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ËÇÛÎ¸¤·´ó¤êÅº¤¦»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡×
¤Þ¤¿¡¢Î®°è»ÔÄ®¤«¤é¤Ï¹©»ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿å»ñ¸»¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤ÎÊä½þ´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¸¾Ï²½¤Ê¤É¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤ÉJRÅì³¤¤ËÄó°Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£