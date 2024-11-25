¡É¤¢¤Î¿Í¡É¤Ë¾¡¤Ã¤¿


¤¢¤ëÆüÆÍÁ³»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Þ¥ÞÍ§¤«¤é¤ÎÌµ»ë¡£ËèÆü¤ªÃã¤ò¤¹¤ëÃç¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ê¤¼¡©¡¿¥Þ¥ÞÍ§¤¬¤³¤ï¤¤¡Ê1¡Ë

¥µ¥­¤ÏÉ×¤È°ì¿ÍÌ¼¡¦¥ß¥¤¤Á¤ã¤ó¤È¤Î3¿ÍÊë¤é¤·¡£¥ß¥¤¤Á¤ã¤ó¤ÎÆþ±à¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥Þ¥ÞÍ§¡¦¥ê¥¨¤È¤½¤ÎÌ¼¡¦¤Î¤Î¤Á¤ã¤ó¿Æ»Ò¤È¤Î¸òÎ®¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥­¤È¥ê¥¨¤Ï2¿Í¤­¤ê¤Ç¤ªÃã¤ä¥é¥ó¥Á¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿ÆÍ§¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤Ë¡£¤·¤«¤·¤¢¤ëÆü¤ò¶­¤Ë¡¢¥µ¥­¤ÏÆÍÁ³¥ê¥¨¤«¤éÌµ»ë¤ò¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£

¼þ°Ï¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤â¤è¤½¤è¤½¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¥µ¥­¤Ï¥Þ¥ÞÍ§¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÃç´Ö¤Ï¤º¤ì¤Ë¡£»Ò¤É¤â¤ÎÁ÷¤ê·Þ¤¨»þ¤äÊÝ¸î¼Ô²ñ¡¢±à¤Î¹Ô»ö¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤Ç¥ê¥¨¤Ï¥µ¥­¤òÌµ»ë¤·¡¢Ïª¹ü¤Ê·ù¤¬¤é¤»¤ò¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£¥µ¥­¤ÏÉ¬»à¤ÇÊ¿¾ï¿´¤òÊÝ¤È¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¿´¤ÈÂÎ¤ÏÈáÌÄ¤ò¤¢¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡£

»Ò¤É¤â¤ò²ð¤·¤Æ½Ð²ñ¤¦¥Þ¥ÞÍ§¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤­½Ð¤·¤¿¿Íµ¤ºî¡Ø¥Þ¥ÞÍ§¤¬¤³¤ï¤¤ »Ò¤É¤â¤¬Æ±³ØÇ¯¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤ÊÀäË¾¡Ù¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£

¢¨ËÜµ­»ö¤ÏÌî¸¶¹­»ÒÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø¥Þ¥ÞÍ§¤¬¤³¤ï¤¤ »Ò¤É¤â¤¬Æ±³ØÇ¯¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤ÊÀäË¾¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

»ä¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤â¤ä¤Ã¤È¤­¤Æ¤¯¤ì¤¿


¤Ê¤ó¤Æ¿´¤¬·Ú¤¤¤ó¤À¤í¤¦


¤½¤ì¤¬¤¦¤ì¤·¤¤


»ä¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë


Àè¤³¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤Ê


É×¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤


»ä¤Ë¤Î¤·¤«¤«¤ë


ÉÔÇ¥³°Íè¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡©


»ä¤Ï¿´¤âÂÎ¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë


¤¢¤Î¾Ð´é¤¬·ù¤¤¤À¤Ã¤¿


Ãø¡áÌî¸¶¹­»Ò¡¿¡Ø¥Þ¥ÞÍ§¤¬¤³¤ï¤¤ »Ò¤É¤â¤¬Æ±³ØÇ¯¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤ÊÀäË¾¡Ù