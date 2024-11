スヌーピータウンショップ オリジナル「YEAR OF THE SNAKE」シリーズ

■巳年仕様のレトロンズマスコットまずは、シリーズの主役、大人気のレトロンズスヌーピーがお目見え! 「レトロンズマスコット」(2860円)は、冬仕様になったスヌーピーが、巳年にちなんだマフラーを身につけている。約10センチの手のひらサイズで、デスクに置いても、バッグにつけてもかわいい。こちらはブルーとピンクの2色展開。■2025年を楽しく彩るステーショナリー日々の生活に彩りを添えるステーショナリーも、魅力的なラインナップがそろった。「アートカード2枚セット」(330円)は、青とピンクの2枚組で、巳デザインのヘルメットをかぶったスヌーピーの表情がたまらない。コレクションとして飾るのはもちろん、大切な人へのメッセージカードとしても使えそう。「4層ブロックメモ」(440円)は、4色の異なるデザインを楽しめて、ちょっとしたメモ書きが毎日のささやかな喜びに。「マスキングテープ」(440円)は、ヘルメット姿のスヌーピーがいろんな表情を見せてくれるかわいいデザイン。手帳やノートのデコレーション、ラッピングのアクセント、写真のフレーム作りなど、使い方は無限大。さまざまな表情のスヌーピーが描かれた「クリアファイルA5仕切り」(385円)は、仕切りつきだから書類の整理整頓も楽々。小物入れにぴったりの「ジッパーケース」(495円)は、裏面がクリアになっていて、中身がすぐわかるのが便利。■小物&食器類も見逃せない「チャーム2個セット」(1760円)は、お座りポーズのスヌーピーと、ヘビに扮した寝そべりスヌーピーの2種類がセットに。バッグやポーチにつけて、2025年らしいアレンジを楽しもう。「小風呂敷」(1320円)は、約50×50センチのコンパクトサイズで、敷物としてもラッピングクロスとしても使える万能アイテム。小物収納に便利な「巾着」(770円)は、表と裏で異なるデザインが楽しめる。食卓を楽しく彩る食器類も登場。「小皿&箸置きセット」(1430円)は、醤油皿や副菜用の小皿と、かわいい箸置きがセットに。2025年の年号入りなので記念品としても◎。「湯のみ 中」(1210円)は、爽やかな水色にスヌーピーのデザインが映えて、年齢問わず使えるアイテム。これら「YEAR OF THE SNAKE」シリーズは、すでにスヌーピータウンショップ各店舗や「おかいものSNOOPY」で発売中。大変人気のため、残念ながら「おかいものSNOOPY」ではすでに売り切れた商品が多数。気になるアイテムがある人は、近くのスヌーピータウンショップでチェックしてみて。■スチームクリームも巳年バージョンで登場!毎年大人気の干支モチーフのスチームクリームも登場。「スチームクリーム YEAR OF THE SNAKE」(2178円)は、蛇のマフラーを巻いたスヌーピーがクールで、缶の側面まで凝ったデザインに。保湿クリームとしても優秀なので、お土産やプレゼントにもおすすめだ。干支デザイン以外にも、通常の「スチームクリーム」(各1980円)の冬デザインも入荷している。いずれもスヌーピータウンショップで好評発売中。お気に入りのグッズをゲットして、2025年を楽しく迎える準備をしよう。縁起のいい巳年デザインのスヌーピーグッズと一緒なら、きっと幸せな1年になるはず。※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。(C) 2024 Peanuts Worldwide LLC