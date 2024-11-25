¡Ú¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡Û¥ê¡¼¥°ÇÆ¼Ôµð¿Í¤«¤é¤Ï¿ûÌî¡¢²¬ËÜ¡¢µÈÀî¤Î3Áª¼ê¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÄ¹²¬¤¬ºÇÂ¿274É¼¡¡ºå¿À¡¦¶áËÜ¤Ï4Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ
NPB(ÆüËÜÌîµåµ¡¹½)¤Ï25Æü¡¢º£µ¨¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤òÈ¯É½¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿µð¿Í¤«¤é¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¤È²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¡¢µÈÀî¾°µ±Áª¼ê¤Î3¿Í¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿ûÌîÅê¼ê¤Ï¡¢º£µ¨15¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.67¤Ç4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£ºÇÂ¿¾¡¡¢ºÇ¹â¾¡Î¨¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤Ë²Ã¤¨¡¢4Ç¯¤Ö¤ê5ÅÙÌÜ¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿µð¿Í¤Ç¤Ï¡¢°ìÎÝ¼ê¤Î²¬ËÜÁª¼ê¡¢ÆóÎÝ¼ê¤ÎµÈÀîÁª¼ê¤¬¼õ¾Þ¡£²¬ËÜÁª¼ê¤Ï»°ÎÝ¼ê¤Ç1ÅÙ·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Ç¤¹¡£µÈÀîÁª¼ê¤Ï8Ç¯ÌÜ¤Ç½é¼õ¾Þ¤Ç¤¹¡£
»°Í·´Ö¤Ï¥ä¥¯¥ë¥ÈÀª¡£»°ÎÝ¼ê¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦¤ÎÂ¼¾å½¡Î´Áª¼ê¤¬2Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¡£Í··â¼ê¤Ï¡¢ºÇÂ¿°ÂÂÇ¤ÎÄ¹²¬½¨¼ùÁª¼ê¤¬5Ç¯ÌÜ¤Ç½é¼õ¾Þ¤Ç¤·¤¿¡£
³°Ìî¼ê¤Ç¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¥µ¥ó¥¿¥ÊÁª¼ê¡¢ÃæÆü¤ÎºÙÀîÀ®ÌéÁª¼ê¤¬½é¼õ¾Þ¡£ºå¿À¤Î¶áËÜ¸÷»ÊÁª¼ê¤¬4Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¤Ç¤¹¡£µð¿Í¤Î´Ý²Â¹ÀÁª¼ê¤Ï³°Ìî¼ê3°Ì¤Î¶áËÜÁª¼ê¤Ë¤¢¤È50É¼ÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿Êá¼ê¤Ç¤Ï¡¢DeNA¤Î»³ËÜÍ´ÂçÁª¼ê¤¬7Ç¯ÌÜ¤Ç½é¼õ¾Þ¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤È¤Î2´§¤Ç¤¹¡£
µåÃÄÊÌ¤Ç¤Ïµð¿Í¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤¬3Áª¼ê¤Ç¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¡£ºÇÂ¿É¼¤Ï274É¼¤ÎÄ¹²¬Áª¼ê¤Ç¤·¤¿¡£
¢¦³Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÉ¼¿ô¾å°ÌÁª¼ê
¡ÚÅê¼ê¡Û
¿ûÌîÃÒÇ·(µð) 249É¼ ¡ú4Ç¯¤Ö¤ê5ÅÙÌÜ
¹â¶¶¹¨ÅÍ(Ãæ) 27É¼
¸Í¶¿æÆÀ¬(µð) 19É¼
¡ÚÊá¼ê¡Û
»³ËÜÍ´Âç(De) 251É¼ ¡ú½é
ºäÁÒ¾¸ã(¹) 29É¼
´ßÅÄ¹ÔÎÑ(µð) 12É¼
¡Ú°ìÎÝ¼ê¡Û
²¬ËÜÏÂ¿¿(µð) 183É¼ ¡ú½é(»°ÎÝ¼ê¤Ç1²ó)
¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó(De) 117É¼
Âç»³ÍªÊå(¿À)¡¢¥ª¥¹¥Ê(¥ä) 1É¼
¡ÚÆóÎÝ¼ê¡Û
µÈÀî¾°µ±(µð) 164É¼ ¡ú½é
ËÒ½¨¸ç(De) 130É¼
µÆÃÓÎÃ²ð(¹) 5É¼
¡Ú»°ÎÝ¼ê¡Û
Â¼¾å½¡Î´(¥ä) 266É¼ ¡ú2Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ(°ìÎÝ¼ê¤Ç1²ó)
µÜºêÉÒÏº(De) 13É¼
²¬ËÜÏÂ¿¿(µð) 10É¼
¢¡Í··â¼ê
Ä¹²¬½¨¼ù(¥ä) 274É¼ ¡ú½é
ÌðÌî²íºÈ(¹) 25É¼
ÌçÏÆÀ¿(µð) 2É¼
¥µ¥ó¥¿¥Ê(¥ä) 231É¼ ¡ú½é
ºÙÀîÀ®Ìé(Ãæ) 206É¼ ¡ú½é
¶áËÜ¸÷»Ê(¿À) 186É¼ ¡ú4Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ
´Ý²Â¹À(µð) 136É¼
½©»³æÆ¸ã(¹) 66É¼